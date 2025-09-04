Le créateur de mode italien Giorgio Armani est mort à l'âge de 91 ans

Giorgio Armani

L’iconique styliste italien Giorgio Armani est décédé à l’âge de 91 ans. Il laisse derrière un héritage colossal.

Le monde la mode est en deuil. Giorgio Armani, célèbre créateur italien, s’est éteint ce jeudi 4 septembre. Il était âgé de 91 ans.

C’est son groupe qui a fait part de la triste nouvelle dans un communiqué.

« C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur: Giorgio Armani», a indiqué sur Instagram la maison de couture.

Avant d’ajouter :

« M. Armani, comme l'appelaient toujours avec respect et admiration ses employés et collaborateurs, s'est éteint paisiblement, entouré de ses proches. Infatigable, il a travaillé jusqu'à ses derniers jours, se consacrant à l'entreprise, aux collections, aux différents projets en cours et à venir, toujours nouveaux ».

Giorgio ArmaniCrédit Photo : Giorgio Armani / Instagram

Le communiqué rend ensuite hommage au talent hors normes de l’icône de la mode italienne :

« Au fil des ans, Giorgio Armani a créé une vision qui s'est étendue de la mode à tous les aspects de la vie, anticipant son époque avec une clarté et une précision extraordinaires. Il était animé par une curiosité inexorable, une attention particulière pour le présent et les gens ».

Giorgio Armani lors de la fashion Week à Paris, le 2 juillet 2019Crédit Photo : Pascal Le Segretain/Getty Images /AFP

Un géant de la mode

Giorgio Armani a créé sa société en 1974. L’année suivante marque celle de ses débuts sur les podiums, où il présente sa première collection. Un succès qui le suivra toute sa vie.

Cinq ans plus tard, celui que l’on surnommait « Re Giorgio » a conçu les uniformes de l’armée italienne.

Le créateur de mode italien Giorgio Armani pose pour une photo à New York, en 1992Crédit Photo : Rose Hartman/Getty Images

Depuis lors, les tenues du designer font sensation auprès des stars d’Hollywood, telles que Richard Gere, Cate Blanchett, ou encore l'actrice française Isabelle Huppert.

Au cours de sa longue carrière, l’octogénaire a commercialisé des parfums devenus emblématiques, comme Acqua Di Gio et Emporio Armani. En 2024, la fortune de Giorgio Armani était estimée à 11 milliards de dollars.

Giorgio Armani laisse derrière lui un héritage intemporel.

Source : Unilad
Mode

