L'assistanat « tue les automobilistes » selon Louis Sarkozy qui veut supprimer... les feux rouges sur les routes

Louis Sarkozy s'est fendu d'une déclaration pour le moins étonnante. Précisions.

Récemment libéré de prison après une courte peine de 21 jours, suite à sa condamnation pour « association de malfaiteurs » dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy n'a pas tardé à (re)faire parler de lui.

L'ex-président de la République a en effet défrayé la chronique, une fois de plus, en sortant (déjà) un... livre sur son expérience, pourtant brève, du milieu carcéral. Encore un exemple, s'il en fallait, qui démontre à quel point l'ancien chef de l'État aime occuper l'espace médiatique.

Un trait de caractère dont semble avoir hérité son fils, Louis, qui essaie d'exister à son tour en se faisant un prénom sur la scène politique.

En roue libre, Louis Sarkozy veut supprimer les... feux rouges

Jamais avare en formule polémique, Louis Sarkozy vient d'ailleurs de se distinguer, au micro de RMC, avec des déclarations pour le moins étranges, au sujet du Code de la route. Selon lui, il faut en effet accorder davantage de liberté aux usagers car l'assistanat « tue les automobilistes ».

Candidat à la mairie de Menton (Alpes-Maritimes), le natif de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) se prononce ainsi en faveur d'une « immense simplification de nos routes ». L'essayiste de 27 ans va même encore plus loin en proposant de « supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation », pour « rendre au citoyen la pleine responsabilité de sa conduite ».

« Ce qui tue les automobilistes, c’est l’assistanat (...) Quand il n’y a ni trottoir, ni feu rouge, ni ligne blanche, tout le monde fait davantage attention » (Louis Sarkozy)

Louis Sarkozy veut supprimer « les feux rouges, les lignes blanches et les panneaux de signalisation » pour « plus de liberté sur la route »

Pour étayer son propos, Louis Sarkozy a érige en modèle l’exemple de la ville néerlandaise de Drachten, dans laquelle la signalisation routière a été abolie.

« On y a constaté une réduction de 40 % des accidents de la route. Le carrefour principal est passé de huit accidents graves par an à un seul », explique-t-il ainsi. Avec ce concept, appelé « naked roads » (« routes nues »), « les citoyens se responsabilisent (...) et deviennent deux, trois fois plus prudents », précise encore Louis Sarkozy.

« Quand vous responsabilisez les gens, ils deviennent naturellement plus lents, plus attentifs… et plus généreux entre eux », surenchérit-il.

Et de conclure : « Que l’on implante cela en France, au moins dans des zones d’essai. Commençons petit et voyons ce que cela donne ».

Alors, s'agit-il d'une idée pertinente ou, au contraire, farfelue ? Chacun se fera son avis.