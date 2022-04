À quelle fréquence faut-il se laver le visage selon les dermatologues ?

Se laver le visage est une bonne habitude à prendre pour se débarrasser des impuretés sur notre peau. Mais à quelle fréquence faut-il le faire ?

Se laver le visage tous les jours, plusieurs fois par semaine, faire des soins, des gommages… Chaque personne a sa propre routine pour prendre soin de sa peau. Même si l’on ne se maquille pas ou que l’on ne sort pas de chez soi, il est important de bien nettoyer son visage pour se débarrasser des impuretés.

Mais quelle est la fréquence idéale à laquelle se nettoyer le visage ? Réponse des dermatologues.

Se laver le visage deux fois par jour

Selon les dermatologues, il est recommandé de se nettoyer le visage deux fois par jour, matin et soir. Cependant, il ne faut pas le faire plus de deux fois par jour, pour éviter d’entraîner un dérèglement du pH et voir sa peau s’assécher.

Il est recommandé de se laver le visage le matin pour éliminer les bactéries que nous avons pu accumuler pendant la nuit. Quand nous dormons, nous sommes en contact avec de la salive, des cheveux et des microbes présents sur notre oreiller. Le matin, il est essentiel d’enlever toutes ces bactéries et de laver notre visage pour avoir une base saine pour appliquer des produits quotidiens comme une crème ou du maquillage.

S’il est conseillé de se laver le visage le matin, il ne faut surtout pas faire l’impasse sur le soin du soir. Si vous ne devez vous laver le visage qu’une seule fois par soir, privilégiez la fin de la journée. En effet, tout au long de la journée, notre visage entre en contact avec la pollution, la poussière, du maquillage, de la transpiration… Tous ces éléments sont mauvais pour notre peau et peuvent provoquer des boutons. Il est important de s’en débarrasser avant de dormir, une période pendant laquelle notre peau se régénère.

Enfin, pour se nettoyer le visage, il est recommandé d’utiliser un nettoyant doux adapté à notre type de peau. N’utilisez pas d’exfoliants, qui peuvent agresser notre peau et causer des irritations s’ils sont utilisés trop souvent.