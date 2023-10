Offres d'emplois insolites : travailler au Pôle Sud, ça vous tente ? L'institut polaire français recrute

Vous êtes à la recherche d'un travail et le froid ne vous fait pas peur ? Sachez que l'institut polaire français organise un job dating dans deux semaines à Brest. Et les postes à pourvoir sont très variés !

Ce job dating pas comme les autres aura lieu le 19 octobre. Sont invités à se présenter, des candidats qui ne craignent pas le froid. En effet, pour travailler à l'institut polaire français Paul-Émile Victor, il faut être prêt à supporter les conditions de vie très particulières de l'Antarctique. À savoir une température qui avoisine les -80°C.

C'est donc un quotidien difficile, en tout cas très différent de ce que nous connaissons en France, qui vous attend. À ce sujet, le service des ressources humaines de cet établissement basé au pôle Sud alerte quant aux difficultés d'adaptation. Certes, l'Antarctique est fascinant, mais il faut être particulièrement résistant au froid.

Des contrats de travail allant de 2 à 14 mois

Tous les ans, cet institut de recherche fait appel à des saisonniers contractuels pour occuper des postes divers parmi lesquels : cuisinier, boulanger, mécanicien, chauffagiste ou encore plombier. Cette année, les nouvelles recrues partiront pour le pôle Sud au mois d'octobre 2024 et seront de retour avant le 25 décembre 2025. Les contrats de travail proposés peuvent donc s'étendre sur plus d'un an. Mais des durées plus courtes, seulement quelques mois, sont également accessibles.

À savoir que tous les nouveaux employés de l'institut polaire français ne seront pas envoyés sur la même base. Ainsi, leurs conditions de vie différeront. Dans les terres, il fait environ -30°C pendant l'été, c'est-à-dire de janvier à mars. Le reste de l'année, le mercure peut descendre jusqu'à -80°C. Ces conditions climatiques difficiles concernent la base franco-italienne de Concordia.

En revanche, sur la base située dans les îles subantarctiques, les températures moyennes sont de -17°C en hiver et -1°C en été.

Crédit photo : iStock

80 postes à pourvoir sur deux bases de l'Antarctique

Lors de ce job dating organisé à Brest, l'institut polaire souhaite recruter 80 personnes. Celles-ci auront pour mission d'assister les travailleurs présents en permanence sur ces bases. Et parce que ces établissements sont de véritables villes, l'institut recherche tous les métiers classiques que l'on retrouve en métropole. Aux précédents déjà cités, vous pouvez ajouter des outilleurs, des électriciens ou encore des techniciens.

Pour chacun de ces postes, l'employeur exige de véritables qualifications. En effet, ces experts seront les seuls à maîtriser leur domaine sur leur base, ils devront donc être à même de remplir toutes les missions liées à leur profession. Concernant le poste de cuisinier, le service des ressources humaines a d'ores et déjà prévenu les candidats qu'une spécialisation dans la restauration collective était exigée.

Rendez-vous à Brest pour proposer votre candidature

Vous vous sentez prêt à partir à la découverte du pôle Sud ? Rendez-vous à Brest le 19 octobre aux Ateliers des Capucins. Scientifiques et anciens travailleurs de l'institut de recherche polaire vous accueilleront pour échanger avec vous sur les conditions de vie en Antarctique. Si votre profil et votre CV parviennent à convaincre, vous serez reçu en entretien, après quoi vous passerez des tests techniques et des examens médicaux.

La dernière étape prévoit des tests de personnalité et une rencontre avec un psychologue. Ce dernier doit s'assurer de la motivation des candidats car une fois sur place, impossible de revenir en arrière...