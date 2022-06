Engagez des chevaux islandais pour répondre à vos emails pendant vos vacances

Les Britanniques ont de sérieux soucis à se faire concernant l’humour de nos amis Islandais qui rivalisent d’ingéniosité pour faire la promotion de leur pays. Dans une vidéo insolite, l’office de tourisme d’Islande propose aux touristes accros au travail de déléguer leurs emails… à des chevaux.

Crédit : Inspired by Iceland/ Capture d'écran Youtube

À voir aussi

L’office de tourisme islandais ne manque d’humour pour attirer les touristes sur ses terres. Dans une vidéo promotionnelle complètement décalée, l’agence propose une solution étonnante pour les touristes qui n’arrivent pas à lâcher leur téléphone même en vacances : des chevaux islandais piétinant un clavier géant au milieu des plus beaux paysages d’Islande.

Ce concept inventé et complètement loufoque a été prénommé « Outhorse your e-mail », soit un jeu de mots en anglais avec le terme « outsource », qui signifie « sous-traiter votre email ». La question de savoir qui voudrait sous-traiter ses mails à des chevaux se pose désormais.

Des chevaux pour sous-traiter vos mails pendant vos vacances

Néanmoins, le coup de communication est efficace et réussi. Publiée sur internet le 19 mai dernier, la vidéo a déjà été visionnée 167 687 fois. On y trouve ainsi des réponses automatiques conçues par les chevaux tels que « JJJJJJJJJJ » et « 8io:l:;l:oiiþ:: ».

Malgré cette farce évidente incitant à lâcher prise durant vos vacances en Islande afin de profiter du paysage sublime de l’île, 8000 personnes ont déjà souscrit à ce service, rapporte l’AFP. « L’Islande a lancé son service +OutHorse Your Email+ pour aider les voyageurs à se déconnecter et à profiter de tout ce que le pays a à offrir, sans interruption », explique Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, directeur de Visit Iceland, à l’AFP.

Une situation encouragée dans la vidéo promotionnelle qui moque gentiment les touristes incapables de laisser de côté leur téléphone et autres obligations professionnelles alors qu’ils se trouvent sur leur lieu de vacances au milieu des paysages sublimes de l’Islande.

Cette campagne fut lancée après une étude de l’agence islandaise révélant que 55% des personnes interrogées consultent leurs emails « au moins une fois par jour ».