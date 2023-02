Cette ville française est à vendre 1,7 million d'euros sur Leboncoin

La commune de Saint-Jory, près de Toulouse, est à vendre sur Leboncoin. Il ne s’agit pas d’un canular, mais d’une façon de dénoncer les pratiques du maire et de son équipe municipale, alors que la commune est criblée de dettes impayées.

Crédit photo : Leboncoin

À voir aussi

« Les démissions successives de ces quinze derniers jours (au total 5) tirent également la sonnette d’alarme sur la gravité de la situation financière. C'est pour dénoncer la gravité de cette situation et pour alerter le plus largement possible, que nous avons mis à vendre la commune de Saint-Jory sur Leboncoin au prix symbolique du dernier montant connu des impayés », explique Victor Denouvion, leader des élus de l’opposition de Saint-Jory.

En mettant à vendre la commune de Haute-Garonne sur Leboncoin pour la somme de 1,7 millions d’euros, l’élu souhaite informer les habitants sur la situation actuelle des dettes, dénoncée à plusieurs reprises par l’opposition.

Pour tenter de rembourser les dettes de la ville, le maire, Thierry Fourcassier, a organisé la vente de biens comme « l’Hôtel de ville, le bureau de Poste et le terrain de sports » mais aussi « quatre ventes de terrains communaux [qui] seront actées mercredi pour la somme totale de plus de 3 millions d'euros », précise encore Victor Denouvion.

Le Préfet et la Chambre Régionale des Comptes saisis

La mairie de Saint-Jory. Crédit photo : Didier Descouens/ Wikipedia

Selon ce dernier, « la Cour Régionale des Comptes alertait que depuis 2017, la situation se dégradait chaque année. Elle préconisait une constitution de réserves, en vue de la réalisation d’équipements publics futurs...Le maire en applique le strict inverse, entraînant la commune dans un processus irréversible ».

Trop c’est trop, et l’affaire des factures impayées a entraîné une vague de démissions. Pourtant, lors du prochain conseil municipal ce mercredi 15 février, le maire et son équipe comptent bien mettre en vente les derniers biens de Saint-Jory.

Victor Denouvion et son équipe ont saisi pour la deuxième fois le Préfet et la Chambre Régionale des Comptes afin que des mesures efficaces soient prises. Le leader de l’opposition indique que la commune vend son patrimoine, tandis que les écoles doivent se contenter de bâtiments préfabriqués faute de moyens.

Le maire de Saint-Jory s’est dit surpris de ce comportement.