La députée Sandrine Rousseau tente de stopper une bagarre en pleine rue, entre un cycliste et un chauffeur de taxi

Une altercation a eu lieu entre un cycliste et un chauffeur de taxi ce lundi à Paris, sous les yeux de Sandrine Rousseau qui a tenté de s'interposer.

L’image en a surpris plus d’un et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

La députée Sandrine Rousseau s’est interposée lors d’une bagarre opposant un cycliste à un chauffeur de taxi, sur une voie de Paris.

La scène s’est déroulée au niveau d’un feu de circulation de la rue Tolbiac, située dans le XIIIe arrondissement de la capitale.

Ce clip est très diffusé en ce moment, je vous le montre donc en intégralité, car ça ne sert à rien d'essayer de tout censurer de toute façon, et je vous proposerai bientôt une analyse complète sur ma chaîne YouTube. 1/nhttps://t.co/HPDS3tVeQF pic.twitter.com/1O03T8KSlI — Altis (@AlTi5) June 12, 2023

Sandrine Rousseau s’interpose lors d’une bagarre entre un cycliste et un chauffeur de taxi

Selon le Parisien, qui se base sur le témoignage d’un certain Altis (un YouTubeur présent sur place), l’altercation aurait eu lieu au cours d’une « convergence », c’est-à-dire une manifestation lors de laquelle des cyclistes franciliens arpentent les rues de Paris pour montrer aux pouvoirs publics qu’ils ont besoin de davantage de voies.

Altis - lequel se présente sur son compte Twitter comme un créateur de contenus qui « vulgarise la mobilité dans l’environnement urbain et le vélo » - diffusait cet événement en direct sur sa chaîne Twitch.

Sur l’extrait qui a beaucoup circulé sur la toile, on peut ainsi voir le cycliste invectiver le chauffeur qui vient percuter sa roue arrière. Puis le ton monte et on entend des insultes. L’altercation semble se calmer mais quelques mètres plus loin, les deux protagonistes en viennent aux mains, sans que l’on sache véritablement lequel a commencé.

Selon Altis - qui a promis de faire toute la lumière sur cette bagarre via une vidéo YouTube -, c’est le chauffeur de taxi qui, le premier, aurait attrapé le cycliste par le bras, ce qui aurait mis le feu aux poudres.

Rue de Tolbiac, comme ailleurs, une véritable piste cyclable permettrait d’apaiser l’usage de la route et de sécuriser la pratique du #vélo et du #taxi. #Paris #Paris13 @AlTi5 — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) June 12, 2023

Contactée par le Parisien, Sandrine Rousseau a, de son côté, raconté la scène telle qu’elle l’a vécue.

« C’était dimanche matin, j’allais faire mes courses au marché dans le XIIIe arrondissement quand j’ai commencé à voir une altercation sur la route (…) Je ne sais pas ce qu’il s’est passé au départ, je n’ai pas vu. J’ai fait ce que j’avais à faire, comme tout citoyen ou citoyenne », affirme ainsi l’élue écologiste.

Nos confrères du Parisien affirment que l’altercation a finalement pris fin sans encombres.