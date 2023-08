La femme qui détient le record du monde de la plus grande bouche a battu un deuxième record

En 2021, Samantha Ramsdell a battu le record de la plus grande ouverture buccale au monde chez les femmes. Un an plus tard, elle a battu un nouveau record.

Samantha Ramsdell est une femme connue sur les réseaux sociaux pour sa capacité étonnante à fourrer de grandes quantités de nourriture dans sa bouche. L’Américaine est capable de mettre dans sa bouche une boîte de Pringles entière, une pomme ou encore deux cheeseburgers.

Et pour cause : Samantha possède la plus grande ouverture buccale au monde. Une particularité qui l’a rendue célèbre sur les réseaux sociaux puisqu’elle est suivie par plus de 3 millions d’abonnés sur TikTok.

À 33 ans, Samantha a battu le record du monde de la plus grande ouverture buccale chez une femme. Un titre qui lui a été décerné officiellement.

“La plus grande ouverture buccale (femmes) mesure 6,52 centimètres et a été réalisée par Samantha Ramsdell”, peut-on lire sur le certificat du Guinness World Records.

Cette bouche hors du commun est liée à la génétique et a été identifiée chez Samantha dès son plus jeune âge. En plus de pouvoir mettre beaucoup de nourriture dans sa bouche, la trentenaire est capable de produire une grande variété de sons et de bruits étranges.

La bouche la plus large au monde

En plus de cela, la trentenaire a récemment révélé qu’elle avait battu un autre record en 2022, soit un an après avoir décroché le premier. En plus d’avoir la plus grande ouverture buccale au monde, Samantha a également la bouche la plus large au monde.

“La bouche la plus large (femmes) mesure 10,33 centimètres et appartient à Samatha Ramsdell”, peut-on lire sur le certificat du Guinness des Records.

Ces chiffres impressionnants ont étonné les internautes. Nombreux d’entre eux ont tenu à féliciter la jeune femme pour ces records incroyables. Sur les réseaux sociaux, on peut lire les commentaires suivants : “C’est génial ! Tant mieux pour vous”, “Je suis en dentisterie depuis 21 ans et tu serais mon patient préféré pour travailler”, “C’est plutôt cool, félicitations !” ou encore “J’ai littéralement toujours pensé que vous utilisiez un filtre pour votre bouche.”