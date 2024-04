La maison de leurs rêves s'effondre sous leurs yeux car le constructeur a oublié une « règle essentielle »

En Angleterre, le toit d’une maison s’est effondré en pleine émission alors que celle-ci mettait en avant des projets d’architecture inhabituels.

Grand Designs est une émission de télévision britannique, dans laquelle le designer Kevin McCloud part à la rencontre de familles qui ont entrepris de construire la maison de leurs rêves.

Récemment, un épisode du programme a réservé une sacrée surprise aux téléspectateurs. Le toit d’une maison présentée dans le show s’est effondré car l’un des constructeurs a oublié une règle importante.

L’épisode en question suit le parcours de Richard Hawkes, 49 ans, et son épouse Sophie, 50 ans. Le couple s’est donné pour mission de construire une maison «défiant les lois de la gravité», près de Maidstone, dans le Kent.

Crédit Photo : Grand Designs

Pour ce faire, ils ont décidé de créer un toit végétalisé en forme d’arche. Le hic ? La toiture étant très fragile, les constructeurs avaient pour instruction de ne pas s’appuyer sur la structure pendant les travaux.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s’est pas passé comme prévu.

Crédit Photo : Grand Designs

«On a entendu un énorme fracas»

Alors que le présentateur de l’émission montrait l’évolution des travaux devant les caméras, une partie du toit s’est effondrée derrière lui.

Dans une interview accordée à The Sun, le propriétaire de la maison explique les dessous de cet incident : «Je me tenais à côté du caméraman. On a entendu un énorme fracas (…) L’un des ouvriers s’est trop appuyé sur la première couche de tuiles et et a chuté».

Comme le précise le tabloïd britannique, l’entrepreneur s’est légèrement blessé à la tête en tombant. D’après Richard Hawkes, ce dernier était «en pleurs et vraiment bouleversé» après l’incident.

Crédit Photo : Grand Designs

Par chance, ce fâcheux contretemps n’a pas fait de blessés graves : «Sur le chantier, on était soulagés de constater qu'aucune des 15 autres personnes travaillant sur le chantier n'avait été blessée».

De son côté, l’artisan responsable des dégâts a été chargé de reconstruire le toit effondré. Richard et Sophie, quant à eux, ont été contraints de débourser 200 000 livres sterling supplémentaires (environ 233 3 376 euros) pour réparer la toiture.

«En l'espace d'une semaine, nous sommes revenus à la situation antérieure», ont confié les principaux concernés.