La Poste commercialise des timbres qui sentent le... croissant au beurre

Depuis le 8 octobre 2025, il est possible d’acheter un timbre dégageant une odeur de croissant dans les bureaux de poste. On vous explique.

Cette année, le concours national du meilleur croissant au beurre s’est déroulé les 7 et 8 octobre à Livron-sur-Drôme, une commune située en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour l’occasion, La Poste a décidé de fabriquer un timbre spécial pour mettre en lumière la superstar des viennoiseries et «emblème de la gastronomie française».

Ce mercredi 8 octobre 2025, l’opérateur des services postaux a mis en vente des timbres à l’odeur de croissant au beurre. Oui, vous avez bien lu.

« Le croissant fait partie des produits phares en boulangerie. Il est gage de qualité et signature de l’artisan qui le fabrique », explique la société sur son site internet.

À travers cette initiative gourmande, l’entreprise rappelle que ces mets délicats possèdent « une texture légère et aérienne », ainsi qu’une « croûte dorée et croustillante ».

« Cela nous tient à cœur de continuer à faire rayonner la France et le croissant à l’international », a indiqué le directeur de l’agence postale de Valence dans les colonnes du Dauphiné libéré.

Plus de 500 000 exemplaires

Au total, 594 000 exemplaires ont été imprimés, précisent les services postaux dans un communiqué. Concernant le coût, le sticker est vendu 2,10 l’unité. Il est disponible en ligne sur le site de La Poste.

Par ailleurs, le timbre fait aussi l’objet d’une impression souvenir pour les collectionneurs. À noter qu’il peut être utilisé pour les envois internationaux.

Ce n’est pas la première fois que La Poste commercialise des timbres parfumés.

« C’est, en effet, en 2009 que la première création de ce type est dévoilée dans les bureaux de poste. Un bloc-feuillet en forme de tablette de chocolat, qui n’a laissé personne indifférent et qui rencontre le succès à l’international. Par la suite, d’autres créations font parler d’elles : le timbre UEFA EURO 2016™ avec une senteur gazon (…) », détaille l’entreprise.

En mai 2024, il était possible d’acheter des timbres dégageant un parfum de baguette. De quoi ouvrir l’appétit…