La Poste ne distribuera plus de courrier dans 10 ans et voici ce qu'elle fera, selon son PDG

Selon Philippe Wahl, PDG de La Poste, la première activité des facteurs ne sera plus la distribution de courrier d’ici une dizaine d’années, mais quelque chose de très différent.

La numérisation de la société oblige les entreprises à s’adapter. Parmi elles, La Poste est certainement l’organe qui pâtit le plus de la raréfaction des courriers physiques. Une évolution qu’elle doit impérativement anticiper au risque de subir la banqueroute.

Ce mercredi 10 avril, Philippe Wahl, PDG de La Poste, était au Sénat afin de révéler l’état actuel de la situation économique de son entreprise : “Nos missions de service public, nous les tenons mais elles sont sous tension”, affirme-t-il.

Pour lui, le constat est sans appel : la distribution de courriers devient de plus en plus une activité mineure pour La Poste. En 1990, 70% du chiffre d’affaires de La Poste venait du traitement et de la distribution de courrier. En 2024, cette activité représente seulement 15% du chiffre d’affaires.

Crédit photo : iStock

Un trou de 6 milliard d’euros à combler

Cette baisse drastique a provoqué un trou considérable de plus de 6 milliards d’euros dans le chiffre d’affaires de La Poste. Un montant équivalent au chiffre d’affaires de la RATP ou de Dassault Systèmes, selon Philippe Wahl.

Avec 65 000 facteurs à travers le territoire, La Poste assure que ces derniers resteront “au service du pays, même quand il n’y aura plus de lettres”. Mais que faire s’il n’y a plus de courrier à distribuer ? La livraison de repas !

En effet, Philippe Wahl estime que dans dix ans, la première activité de ces 65 000 facteurs sera certainement la livraison de repas. Un secteur d’activité dans lequel elle souhaite se positionner en force dans les années à venir, avec la livraison de colis. La Poste, elle a changé !