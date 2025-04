Un rapport secret de la CIA affirme que 23 soldats ont été transformés «en pierre» par des extraterrestres

Et si l’on vous disait que les extraterrestres pourraient bien exister ? C’est ce qu’affirme un rapport de la CIA, rendu public. On vous explique.

Le sujet des OVNIS et des extraterrestres est clivant. Alors qu’il y a souvent une team qui y croit, pour celle plus cartésienne, c’est impossible. Pourtant, un récent document de la CIA, divulgué publiquement, pourrait bien chambouler toutes nos croyances. Ce 14 avril 2025, un étrange rapport a été dévoilé publiquement.

Dans ce document, on découvre le compte rendu d’un évènement établi par le KGB et récupéré par la CIA datant de mars 1991. Dans ce rapport, on apprend que lors d’une mission en Ukraine, 23 soldats auraient été transformés en “pierre” par des extraterrestres. Non, ce n’est pas une blague. Mais alors, pourquoi un tel document a-t-il été transféré à l’époque à la CIA ?



Crédit : IStock

Un document du KGB déclassifié

Le document précise notamment qu’après la chute du rideau de fer en 1991, “de nombreux documents du [KGB] ont été transférés à l'étranger, en particulier vers la CIA”. On apprend aussi qu’un témoin de la scène aurait vécu cet évènement comme “une image horrible de vengeance de la part de créatures extraterrestres, une image à glacer le sang.”

Crédit : IStock

On peut aussi lire qu’un OVNI aurait été vu dans le ciel et serait :

“tombé sur Terre et cinq petits humanoïdes avec de grosses têtes et de grands yeux noirs en ont émergé.”

Deux soldats, restés en vie à l’époque, auraient observé quelque chose “d'effrayant après s'être libérés des débris.”



Crédit : CIA/Google

Pour conclure, le rapport précise :

“Les extraterrestres se sont rapprochés puis ont fusionné en un seul objet qui a acquis une forme sphérique. Cet objet a commencé à bourdonner et à siffler fortement, puis est devenu blanc brillant.”

Des révélations édifiantes. Alors, vrai document ou rapport falsifié ? Selon l'ancien agent de la CIA, Tracy Walder, qui s’est confié à Newstation, ce document n’a rien de réel :

“Ce n’est pas un document rédigé par la CIA”, a-t-elle déclaré.

Néanmoins, ce type d’information à de quoi semer le doute dans nos esprits… N’est-ce pas ?