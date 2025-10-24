Renversé par un chauffard en fuite alors qu'il circulait en fauteuil roulant, il reçoit... une amende de 41 euros

En Italie, un homme tétraplégique a reçu une amende de 41 euros après avoir été renversé par un chauffard en fuite.

Andrea Canessa n’en croyait pas ses yeux, surtout après avoir été victime d’un accident de la route qui lui a remémoré un douloureux souvenir.

En juillet dernier en Toscane, cet homme tétraplégique de 40 ans a été renversé avec son fauteuil roulant par un automobiliste qui a pris la fuite. Comble de la malchance, deux mois plus tard, l’italien a reçu une amende de 41 euros de la part de la police municipale de Grosseto, qui a considéré qu’il n’avait pas le droit de circuler sur la chaussée.

Le quadragénaire, qui se déplace en fauteuil roulant électrique depuis un accident survenu en 2017, se promenait le 24 juillet dernier pour prendre l’air en ville.

"J’étais sur la route, mais uniquement parce que je ne pouvais pas passer avec mon fauteuil roulant sur le trottoir. Au croisement, une voiture m’a coupé la route et nous nous sommes touchés"

Crédit photo : iStock

Le fauteuil roulant d’Andrea s’est alors renversé sur l’asphalte :

"Je suis tombé par terre, tandis que la voiture a continué sa route. Un autre conducteur s’est arrêté pour me porter secours et a appelé la police municipale"

Des séquelles et une amende

Andrea Canessa affirme porter des séquelles du choc aujourd’hui, encore :

"J’avais déjà une mobilité réduite, maintenant c’est encore pire. J’arrive à peine à lever les bras".

Deux mois après cet accident, sa situation ne s’est pas arrangée, bien au contraire. Au-delà des séquelles physiques, Andrea a récemment reçu le procès-verbal établi par les agents de police qui l’avaient secouru, indiquant l'amende dont il fait l'objet.

Crédit photo : iStock

Selon le document, Andrea a enfreint la loi car "il circulait sur la chaussée de la via Giusti, malgré l’existence d’un trottoir équipé de rampes d’accès".

Andrea ne comprend pas. Il affirme que ce qui est écrit sur le document "n’est même pas exact, car le trottoir n’est pas facilement praticable en fauteuil roulant". Selon lui, des bouches d’égout et d’autres obstacles se trouvaient sur le trottoir, "sans oublier que les rampes ne sont présentes qu’à la montée et non à la descente".

Andrea doit maintenant décider s’il vaut mieux accepter de payer ou contester l’amende.

En attendant, il a tout de même envoyé un courrier électronique certifié à la municipalité, dans lequel il explique, en détails, les circonstances de son accident.