Cette ville impose une amende aux conducteurs qui la traversent en moins de 15 minutes

En Suisse, une commune a pris une mesure radicale pour éviter les embouteillages : elle impose une amende aux automobilistes qui traversent la commune sans s’y arrêter.

La petite ville suisse de Birsfelden a pris une décision peu commune : sanctionner d’une amende les automobilistes qui traversent la ville en 15 minutes sans s’y arrêter. La raison ? Les routes de la ville, située près de l’autoroute A2, sont très fréquentées à cause de “l’effet Waze”.

Quand il y a des bouchons sur l’autoroute, de nombreux automobilistes utilisent l’application pour trouver un autre itinéraire et contourner les embouteillages, comme l’explique Le Figaro. Ainsi, Waze les redirige en les faisant passer à Birsfelden. Mais cette solution a une conséquence : la circulation est beaucoup plus dense dans la ville, alors que les routes ne sont pas prévues pour tant de véhicules à la fois.

Crédit photo : Local Cities

Une amende salée

Pour y remédier, la ville de Birsfelden a pris la décision d’imposer une amende à tout automobiliste qui traverserait la ville en moins de 15 minutes. Comme l’indique L’Alsace, l’objectif est donc de dissuader les conducteurs de passer par cette ville pour contourner les bouchons sur l’autoroute.

“À Birsfelden, le problème, c’est que l’artère principale est souvent bouchée par des véhicules qui évitent l’autoroute A2. Et quand notre grande rue est elle-même bouchée, les véhicules se répartissent ensuite dans les quartiers alentour. De nouveaux bouchons s’y forment, et c’est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce nouveau système de contrôle routier”, indique Désirée Jaun, vice-présidente de la commune, à Auto Moto.

Crédit photo : iStock

Pour mettre cette mesure en place, des caméras ont été installées aux entrées et aux sorties de la ville et photographient instantanément les plaques d’immatriculation des véhicules. Si une voiture traverse la commune en moins de 15 minutes sans autorisation, le conducteur recevra une amende de 100 francs suisses, soit environ 108 euros.

Cette verbalisation fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle ne pénalise cependant pas les habitants de la région, les entreprises implantées dans la zone, les transports publics, les taxis et les services d’urgence. Bien qu’elle paraisse étonnante, cette mesure a été validée par le gouvernement suisse et la police locale. Une initiative qui pourrait donner des idées à d’autres villes touchées par ce problème de circulation, comme dans cette ville française où l'on recense le plus de bouchons.