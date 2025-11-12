Des ‭« bouts de cartons » s'envolent de sa poubelle, elle est condamnée à payer... 680 € d'amende

Francesca Poncetta

À Londres, une femme âgée d’une trentaine d’années a reçu une amende pour une raison étonnante.

Cet été, Francesca Poncetta, une habitante du nord de Londres (Angleterre), a vécu une mésaventure pour le moins insensée.

Cette photographe indépendante âgée 32 ans a reçu une amende après que des bouts de carton se sont envolés de sa poubelle extérieure, rapportent The Daily Mirror et Ouest-France.

Les emballages ont atterri dans la rue, au pied d’un arbre quelques jours après la collecte des déchets recyclables, ce qui a provoqué une situation surprenante.

Poubelles dans la rueCrédit Photo : iStock

Reconnue coupable

Dans les colonnes du tabloïd britannique, celle qui vit dans le quartier de Wood Green explique ce qu’il s’est passé.

« J’ai reçu une lettre m’informant qu’ils avaient trouvé un morceau de carton portant mon nom et mon adresse et qu’ils voulaient confirmer qu’il provenait bien de chez moi », se souvient la locataire.

Elle ajoute :

« Je reçois beaucoup de cartons pour mon travail, je les déchire tous. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Des morceaux ont dû s’envoler d’une poubelle pleine ».

Francesca Poncetta Crédit Photo : SWNS

La trentenaire a rédigé une missive sur laquelle elle a répondu aux questions. Quinze jours plus tard, elle a reçu un nouveau courrier. Cette fois encore, Francesca est tombée des nues en découvrant son contenu.

Et pour cause : elle a appris qu’elle était reconnue coupable. Par conséquent, elle a été condamnée à payer une amende d’un montant de 300 livres sterling (environ 340 euros).

« C’est insensé »

Sans réelle surprise, la photographe britannique était persuadée qu’il s’agissait d’une mauvaise farce.

« Au début, quand j’ai reçu la lettre, j’ai cru que c’était une blague. Je pensais qu’ils s’en rendraient compte et l’annuleraient. J’étais vraiment sous le choc », raconte la principale concernée.

Face à cette situation, cette dernière a refusé de régler sa contravention. Et ce qui devait arriver arriva… Celle-ci a doublé et est passée à 600 livres sterling (environ 680 euros).

« Si on m’avait facturé 50 livres sterling (60 euros), je les aurais payés, mais 600 livres sterling, c’est insensé. Ce n’est pas de l’argent que je peux me permettre de payer sans raison », assure Francesca.

Francesca Poncetta Crédit Photo : SWNS

Finalement, la contrevenante a obtenu gain de cause car son amende a été annulée le 15 septembre dernier par la municipalité. Un véritable soulagement pour la jeune femme, qui peine néanmoins à se remettre de ses émotions.

« Tout cela a été une énorme perte de temps et beaucoup de stress pour moi. Et, en tant qu’indépendante, je n’ai pas de temps à perdre », conclut l’intéressée.

De son côté, un porte-parole du conseil municipal s'est exprimé à ce sujet : 

« Les résidents ont le devoir de se débarrasser de leurs déchets ménagers de manière responsable, et cette amende forfaitaire a été infligée après que le carton a été trouvé dans la rue. Les résidents peuvent contester cette décision, comme cela a été le cas ici. Après avoir examiné les informations fournies, nous avons décidé d'annuler l'amende forfaitaire. Nos résidents et nos entreprises ont exigé des mesures plus strictes pour lutter contre les déchets sauvages et le dépôt sauvage d'ordures afin que nos rues et nos espaces verts restent des lieux agréables dont tout le monde puisse profiter ».

Source : Ouest-France
