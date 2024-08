Le casse du siècle évité ? Ils découvrent un tunnel sophistiqué de 220 mètres de long creusé en direction d'une banque

En Argentine, les autorités ont découvert ce jeudi 8 août l’existence d’un tunnel mesurant environ 220 mètres de long. Très sophistiqué, il allait vers une banque, laissant penser que le casse du siècle a été évité.

La banque argentine Macro a bien failli être la victime du casse du siècle ! C’est que pensent en tout cas les autorités après la découverte hasardeuse d’un tunnel de plus de 220 mètres de long qui se dirigeait tout droit vers l’établissement bancaire.

Et dire que la découverte fait suite à un incident fortuit. En effet, ce mercredi 7 août à San Isidro, une banlieue aisée au nord de Buenos Aires, un automobiliste en stationnement entend un bruit provenant du châssis de sa voiture. En sortant de son véhicule pour vérifier le problème, il comprend qu’une tige métallique émerge entre les pavés de la rue.

Crédit photo : Solo Transito

Il signale ensuite cette anomalie aux autorités qui se mettent à enquêter sur la provenance de cette tige métallique. Le parquet local a ordonné une fouille amenant les autorités à découvrir le fameux tunnel. Ils remontent jusqu’à son point de départ qui était un hangar désaffecté situé à 200 mètres de là.

Un tunnel pourvu d'un système de ventilation et d’électricité

À l’intérieur du tunnel, ils découvrent une grande quantité de remblais et d’engins d’excavation. De l’autre côté du tunnel se trouvait la banque Macro, à quelques mètres, preuve que les auteurs de ce tunnel n’avaient pas encore terminé leur chantier.

Creusé à trois mètres sous terre, le tunnel est en plus doté d’une dense charpente de bois, d’un système de ventilation et d’électricité. Selon les enquêteurs, une telle construction, qu’ils qualifient d’une “oeuvre d’ingénierie”, aurait pris entre six à neuf mois. Stupéfaits et fascinés, ils ont même estimé que ce tunnel était bien “meilleur que celui de Chapo Guzman”, en référence au baron de la drogue mexicain qui s’est creusé un tunnel pour s’évader de prison.

Delivery encontró una varilla clavada en una calle de San Isidro y le avisó a un policía.... debajo había un gran túnel de casi 200mts de largo y 3 .60 metros de ancho para robar el banco Macro. Creen que llevan haciéndolo como 6 meses. Via @marinosergio

Chacabuco 400/500 pic.twitter.com/KUSrhNZQyD — Solo Tránsito (@solotransito) August 8, 2024

Naturellement, les autorités ont poursuivi leur enquête afin de retrouver les auteurs du tunnel. Ils estiment avoir empêché de peu le “casse du siècle” en rappelant l’immense braquage qui s’est produit dans la même ville de San Isidro en 2006.

Les malfrats avaient dérobé près de 19 millions de dollars d’une banque en s’échappant par un tunnel, construit pendant un an spécialement pour leur fuite. Pour gagner du temps sur leur fuite, ils avaient simulé une longue prise d’otage avec des armes factices.