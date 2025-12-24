Malaise en direct, la journaliste Sonia Mabrouk souhaite « Joyeux Noël » aux Français face à Éric Coquerel gêné

Un échange à la tonalité mi-figue mi-raisin entre la journaliste Sonia Mabrouk et le député LFI Éric Coquerel a eu lieu ce mardi sur le plateau de la Grande interview sur Europe 1.

Et «Merry Christmas» ! Ce mardi 23 décembre, la journaliste Sonia Mabrouk a reçu comme invité le député insoumis et président de la commission des Finances de l’Assemblée Éric Coquerel dans la Grande interview sur Europe 1.

Crédit Photo : Wikimédia

Un moment de gêne

Au cours de cet entretien, l’animatrice a interrogé le politicien sur divers sujets, tels que le budget 2026 et la neutralité du service public.

Si l’échange s’est plutôt bien passé, un petit moment de gêne s’est installé en fin d’émission.

Si la laïcité et l’inclusion impliquent de privilégier la formule « joyeuses fêtes », employée par le député LFI, puisque de nombreuses personnes ne fêtent pas Noël en France, Sonia Mabrouk a semblé être d’une autre école. Celle-ci a en effet rétorqué un « joyeux noël », répété deux fois, en réponse aux vœux de l’homme politique.

- Eric Coquerel : "Joyeuses fêtes"

- Sonia Mabrouk : "Joyeux Noël !"pic.twitter.com/fXGGfJwNPZ — Destination Télé (@DestinationTele) December 23, 2025

« Ho, ho, ho »

Sur cette séquence, la présentatrice CNews remercie Éric Coquerel de «venir participer au pluralisme ce matin». Sourire narquois aux lèvres, elle lui souhaite un «Joyeux Noël». Ce à quoi l’homme politique répond : « Oui... Euh, joyeuses fêtes ! ».

De son côté, la journaliste revient à la charge : « Joyeux Noël, ben c’est Noël ». Le député poursuit : « Oui, c’est Noël, c’est la nouvelle année, c’est tout ce que souhaitent les Français. En tout cas, c’est le moment de se reposer et de faire la fête donc c’est très bien ». « On en a besoin. Merci à vous et à bientôt », a conclu Sonia Mabrouk sur un ton léger.

Crédit Photo : iStock

Mais que sous-entend cette « correction » de la part de la journaliste ? Sur X (anciennement Twitter), les réactions sont mitigées :