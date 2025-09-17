Exaspéré par le comportement des députés, il envoie 600 préservatifs à l'Assemblée pour qu'ils... « ne se reproduisent pas »

Agacé par l’attitude des parlementaires, un habitant de l’Hérault a décidé d’agir à sa manière en réalisant une action pour le moins surprenante.

Trop c’est trop.

Jeudi 11 septembre, le palais Bourbon (Paris) a reçu un drôle de paquet. En effet, celui-ci contenait 600 préservatifs.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le colis a été livré à la bonne adresse puisque ce celui-ci était destiné aux députés pour « qu’ils ne reproduisent pas », rapporte le média Ici Hérault.

Cette action a été revendiquée par Pierre Guiraud, un habitant de Lodève (Hérault). À travers son geste, celui qui connu sous le surnom de « Pierrot le Zygo » avait pour objectif de faire part de son exaspération à l’encontre des députés issus de tous bords politiques.

Un coup de gueule envers les élus

Auprès de nos confrères, le citoyen pointe du doigt les discours démagogiques des élus.

« Quand j’entends les uns dire que la police c’est des assassins, quand j’entends les autres dire que les Arabes sont la cause de la situation actuelle, quand j’entends les écolos dire qu’il faut manger plus de viande, je trouve que c’est ridicule et que ça n’a pas lieu d’être ». (Pierre Guiraud)

Ce n’est pas tout ! L’homme fustige aussi le comportement des politiciens dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.

« Quand on voit les élus crier, d'autres à moitié affalés, ceux qui ne se serrent pas la main, qui s’insultent (…) Le niveau de l’Assemblée à chaque élection législative descend de plus en plus, là on n’est plus au niveau, on est au caniveau », explique-t-il.

Si l’auteur du colis ne souhaite pas de faire de généralités, il trouve que « ce sont des choses qu’on ne voyait pas dans une Assemblée ».

« Je trouve ça pitoyable », conclut-t-il.

Ce n’est pas la première fois que l’Héraultais dénonce les agissements des élus en utilisant l’humour. En 2019, le militant n’a pas hésité à envoyé un pyjama des Dalton à Patrick Balkany alors qu'il était incarcéré à la prison de la Santé.

Quelques années plus tôt, il s’est présenté comme candidat « coluchiste » aux législatives de 2012.