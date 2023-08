Le Japonais qui a dépensé une fortune pour devenir un chien a fait sa première interview en costume

Après avoir réalisé plusieurs promenades en laisse, l’homme chien Toco a donné sa première interview à l'agence de presse espagnole EFE. Sur les images, on peut voir le chien répondre aux questions des journalistes en parlant dans un micro.

Le chien Toco ne cesse de faire parler de lui. Au Japon, un homme a dépensé 2 millions de yens (soit 14 000 euros) pour devenir un chien. Cette somme lui a permis de s’acheter un costume de chien sur-mesure, confectionné par la société de mannequins et de sculptures Zeppet, afin de se déguiser en Colley.

En plus d’avoir l’apparence d’un chien, le Japonais fait tout comme l’animal puisqu’il a déjà été promené en laisse plusieurs fois, mange de la nourriture pour chien et se fait des amis canins.

Une interview en costume

Récemment, l’homme chien a donné sa première interview en costume à l’agence de presse espagnole EFE, l’un des plus grands services de presse au monde. Dans la vidéo du média, on peut voir des images du chien dans la rue, au milieu des passants. Puis, l’homme chien est couché face caméra et répond aux questions des journalistes en parlant dans un micro devant lui. D'autres images montrent ensuite le chien dans les rues de Tokyo, se faisant aborder par les personnes curieuses dans la rue.

Après cette première interview en costume, Toco a affirmé que de nombreuses personnes souhaitaient faire comme lui.

“Je reçois toutes sortes de messages et parmi les messages positifs, certains me disent qu’ils veulent faire ce que j’ai fait”, a-t-il affirmé.

Une chose est sûre : on risque d’entendre parler encore longtemps de ce chien pas comme les autres.