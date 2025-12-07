Le pendentif de 20 000 dollars avalé par un voleur a été récupéré par la police

Le 29 novembre dernier, un voleur a dérobé un pendentif dans une bijouterie en l’avalant. Le bijou a été récupéré six jours plus tard.

À Auckland, en Nouvelle-Zélande, un voleur a subtilisé un pendentif dans une bijouterie le 29 novembre dernier. Il s’agissait un bijou en or 18 carats composé de 60 diamants blancs et 15 saphirs bleus qui était vendu près de 20 000 dollars, soit près de 16 500 euros.

Crédit photo : Fabergé

Pour voler le bijou, le voleur l’a dans un premier temps fait tomber par terre. Puis il l’a récupéré et… l’a avalé !

Le pendentif a été avalé

Le coupable a immédiatement été arrêté. Cependant, comme il avait avalé le pendentif, il était impossible de mettre la main sur l'objet volé. La police a déclaré qu’elle n'avait pas pu fournir de photo de l'objet volé puisqu'il n'avait “pas encore été retrouvé”.

Crédit photo : Fabergé

Le bijou a été récupéré

Le voleur a alors été placé sous surveillance. Il était continuellement surveillé par un agent de police qui attendait que “la nature fasse son oeuvre”. Finalement, six jours après le vol, le pendentif a été récupéré par la police.

“La police peut confirmer que le pendentif a été récupéré. Il est maintenant sous la garde de la police”, ont indiqué les autorités dans un communiqué relayé par Le Parisien.

Si le bijou a été récupéré, le voleur sera quant à lui jugé au tribunal le 8 décembre.