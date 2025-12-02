Un voleur avale un pendentif à 16 500 euros dans une bijouterie

En Nouvelle-Zélande, un voleur a dérobé un pendentif de Fabergé dans une bijouterie. Pour le voler, il a décidé… de l’avaler.

Si l'actualité a récemment été secouée par le cambriolage au musée du Louvre survenu le 19 octobre dernier, un autre vol a eu lieu ces derniers jours. Une bijouterie a été cambriolée le 29 novembre dernier au centre d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. Un homme visitait la bijouterie quand il a volontairement fait tomber un pendentif créé par Fabergé, un joaillier à la renommée mondiale connu pour ses oeufs impériaux russes.

Ce pendentif, nommé “Octopussy”, était issu d’une édition limitée James Bond. En forme d’oeuf, il avait la particularité de s’ouvrir et renfermait une pieuvre miniature en or 18 carats, avec deux yeux en diamant noir. Au total, le pendentif était composé de 60 diamants blancs et 15 saphirs bleus. Il était vendu à 19 200 dollars, soit près de 16 500 euros.

Crédit photo : @officialfaberge / Instagram

Il vole le bijou… en l’avalant

Après avoir fait tomber le pendentif, l’homme a décidé de le dérober… en l’avalant.

“L’équipe de police d’Auckland est intervenue quelques minutes plus tard et a arrêté l’homme qui se trouvait à l’intérieur du magasin”, a précisé Grae Anderson, commandant de police d’Auckland, au Parisien.

Le voleur a été arrêté

L’homme a été arrêté par la police et a été inculpé pour vol. Âgé de 32 ans, cet homme était connu des services de police. Le 12 novembre dernier, il avait volé un iPad ainsi que de la litière pour chat et un traitement antipuces un jour plus tard.

Crédit photo : @officialfaberge / Instagram

Le voleur a été placé en détention provisoire et sera jugé au tribunal le 8 décembre prochain. De son côté, la police a indiqué qu’elle n’avait pas pu fournir de photo du pendentif car ce dernier n’avait “pas encore été retrouvé”.