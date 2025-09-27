On sait enfin à quoi sert la petite boule au sommet des stylos 4 couleurs Bic

C’est un détail auquel peu d’utilisateurs prêtent attention. Pourtant, la boule au sommet des stylos Bic a deux fonctions bien précises. Le mystère est enfin résolu.

Si aujourd’hui les stylos sont largement détrônés par la prise de notes sur ordinateur ou smartphone, ils restent très populaires dans certains domaines. Le premier d’entre eux étant bien sûr l’école. Ainsi, vous vous rappelez sûrement avoir déjà tenu dans votre main le célèbre stylo 4 couleurs de Bic. Peut-être même que vous l’utilisez encore au quotidien.

Mais après toutes ces utilisations, vous vous posez peut-être une question sur un détail. À quoi peut bien donc servir la boule au sommet du stylo ? Il aura fallu attendre le 50ème anniversaire de la création du stylo 4 couleurs pour le découvrir.

Une petite boule aux fonctionnalités bien pratiques

Crédit photo : Wikipedia

Ainsi, c’est en 2020 que la marque française a révélé pourquoi le stylo 4 couleurs possède une boule perforée en son sommet. Cette dernière, appelée « tête de Bic » en référence à l’emblème de la marque, a deux utilités. La première est en lien avec une époque bien précise, les années 1970.

À partir de sa mise en vente en 1970, le stylo 4 couleurs se répand un peu partout. La petite boule permettait ainsi de composer des numéros sur un téléphone fixe à cadran plus facilement. Avec un tel stylo à portée de main, il était plus simple et rapide de composer un numéro.

Crédit photo : anutr tosirikul/ iStock

La deuxième utilité de cette boule perforée est pratique. Le petit trou permet ainsi à ses propriétaire d’attacher son stylo à un porte-clé. En plus, cela permet au stylo d’être vu de tous. Par ailleurs, on retrouve parfois le 4 couleurs accroché directement sur des vêtements, notamment les poches de chemise ou les blouses des médecins.

Les stylos Bic sont les plus vendus au monde. Chaque jour, il s’en vend plus de 3 millions.