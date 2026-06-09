140 000 dollars le billet : le prix des places pour assister aux finales NBA atteint des sommets jamais vus

Les finales NBA qui se jouent en ce moment sont très convoitées, à tel point que le prix des billets atteint des sommes hallucinantes.

Des finales NBA très convoitées

Les fans de basket ont assisté au match 3 des finales NBA dans la nuit de lundi à mardi. Menés 2-0 jusqu’à présent, les Spurs de Victor Wembanyama ont rattrapé leur retard et arraché leur première victoire face aux Knicks de New-York.

Parce que le match se jouait devant le public new-yorkais, au Madison Square Garden, le prix des places s’est envolé, rappelant la même situation que pour les places des concerts de Céline Dion. Il faut dire que c’est la première fois depuis 1999 que les finales se jouent dans la mythique salle du Garden. Encore plus important sans doute, les Knicks sont à 2 matchs d’un sacre NBA depuis 1973.

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La rencontre sportive la plus chère de tous les temps

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Dans un contexte aussi important sur le plan sportif, le prix des places est passé de 350 dollars pour un match typique à… plus de 3000 dollars. Le prix d’entrée des places pour ce premier match des finales au Madison Square Garden était de 3593 dollars. Comme le souligne le site 20 Minutes, c’est plus que les 3464 dollars du Superbowl.

Sauf que certains acheteurs usent de l’événement sportif. Ainsi, sur les sites de revente, le prix s’envole jusqu’à 5000 dollars pour une place au sommet de la salle. Pire, pour ceux qui souhaitent assister au match au bord du terrain (courtside), il faut débourser 140.000 dollars ! Pas étonnant alors que cet espace soit principalement occupé par des célébrités telles que Timothée Chalamet, Spike Lee, Ben Stiller et bien d’autres.

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Avec un prix moyen des places à 3500 dollars, nos confrères précisent que le combo avion-hôtel-places pour les deux premiers matchs à San Antonio (Texas) coûtait moins cher pour un montant total de 3100 dollars. Du fait de ces prix exorbitants, le match 3 des finales 2026 est devenu l’événement sportif le plus cher de tous les temps. Une folie pour les fans qui souhaitent y assister. Même les joueurs des Knicks sont outrés.

« L’atmosphère va être électrique mais j’aimerais que les prix des billets ne soient pas aussi fous. Beaucoup de gens qui attendent ce moment depuis très longtemps ne pourront pas entrer dans la salle. Ces places à 7.000 ou 8.000 dollars minimum, c’est insensé », a déclaré Josh Hart.

Heureusement, les New-Yorkais pourront se contenter des écrans géants installés dans Manhattan accessibles gratuitement pour pouvoir faire la fête.