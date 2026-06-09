140 000 dollars le billet : le prix des places pour assister aux finales NBA atteint des sommets jamais vus

Par  | Partager

Match des Spurs face aux Knicks

Les finales NBA qui se jouent en ce moment sont très convoitées, à tel point que le prix des billets atteint des sommes hallucinantes.

Des finales NBA très convoitées

Les fans de basket ont assisté au match 3 des finales NBA dans la nuit de lundi à mardi. Menés 2-0 jusqu’à présent, les Spurs de Victor Wembanyama ont rattrapé leur retard et arraché leur première victoire face aux Knicks de New-York.

Parce que le match se jouait devant le public new-yorkais, au Madison Square Garden, le prix des places s’est envolé, rappelant la même situation que pour les places des concerts de Céline Dion. Il faut dire que c’est la première fois depuis 1999 que les finales se jouent dans la mythique salle du Garden. Encore plus important sans doute, les Knicks sont à 2 matchs d’un sacre NBA depuis 1973.

La suite après cette vidéo

La rencontre sportive la plus chère de tous les temps

Madison Square GardenCrédit photo : AP

Dans un contexte aussi important sur le plan sportif, le prix des places est passé de 350 dollars pour un match typique à… plus de 3000 dollars. Le prix d’entrée des places pour ce premier match des finales au Madison Square Garden était de 3593 dollars. Comme le souligne le site 20 Minutes, c’est plus que les 3464 dollars du Superbowl.

Sauf que certains acheteurs usent de l’événement sportif. Ainsi, sur les sites de revente, le prix s’envole jusqu’à 5000 dollars pour une place au sommet de la salle. Pire, pour ceux qui souhaitent assister au match au bord du terrain (courtside), il faut débourser 140.000 dollars ! Pas étonnant alors que cet espace soit principalement occupé par des célébrités telles que Timothée Chalamet, Spike Lee, Ben Stiller et bien d’autres.

Ben Stiller et Timothée Chalamet au Madison Square GardenCrédit photo : AFP

Avec un prix moyen des places à 3500 dollars, nos confrères précisent que le combo avion-hôtel-places pour les deux premiers matchs à San Antonio (Texas) coûtait moins cher pour un montant total de 3100 dollars. Du fait de ces prix exorbitants, le match 3 des finales 2026 est devenu l’événement sportif le plus cher de tous les temps. Une folie pour les fans qui souhaitent y assister. Même les joueurs des Knicks sont outrés.

« L’atmosphère va être électrique mais j’aimerais que les prix des billets ne soient pas aussi fous. Beaucoup de gens qui attendent ce moment depuis très longtemps ne pourront pas entrer dans la salle. Ces places à 7.000 ou 8.000 dollars minimum, c’est insensé », a déclaré Josh Hart.

Heureusement, les New-Yorkais pourront se contenter des écrans géants installés dans Manhattan accessibles gratuitement pour pouvoir faire la fête.

Google Follow Suivez nous sur Google

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

À lire aussi
Une femme inqui&egrave;te lit un document
Il met la carte grise de sa voiture au nom de sa fille de 9 ans, elle reçoit 5 000 euros de PV à l’âge adulte
La combattante brésilienne de MMA Polyana Viana
Il tente de voler une combattante de MMA, elle le roue de coups... jusqu'à ce qu'il la supplie d'appeler la police
Deux hommes en pleine dispute
Alcoolisé, il insulte un couple voiture, se fait frapper et meurt après une lourde chute
Francine Fortune
Elle remporte le jackpot d’un jeu à gratter alors qu’elle s’appelle… madame Fortune
Le ministre de l&#039;&Eacute;ducation nationale &Eacute;douard Geffray
Soumis à un test d'orthographe, le ministre de l'Éducation ne sait pas écrire «accueil» et «dilemme»