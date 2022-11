Japon : des étudiants se déguisent lors de leur cérémonie de remise de diplôme et le résultat est génial

Lors de la cérémonie de remise de diplôme, l’Université de Kyoto a invité ses étudiants à se déguiser. Voici une sélection des meilleurs costumes de cette année.

La cérémonie de remise de diplôme est un événement important qui marque la vie d’un étudiant. Pour que ce jour reste inoubliable, l’Université de Kyoto a une tradition depuis plusieurs années qui marque les esprits.

À voir aussi

Crédit photo : Université de Kyoto

Pour la cérémonie organisée à l'université, les étudiants diplômés sont invités à se déguiser pour recevoir leur précieux sésame. Ils ont le droit de choisir le costume qu’ils veulent, laissant libre court à leur imagination et leur créativité.

Ils se déguisent pour recevoir leur diplôme

Cette année, les étudiants ont redoublé d’originalité avec des costumes plus extravagants les uns que les autres. Les traditionnels uniformes et robes ont laissé place à des déguisements surprenants, dont certains étaient en rapport avec la pop culture puisque des étudiants ont par exemple mis à l’honneur l'univers de Star Wars et de E.T. l'extraterrestre.

Crédit photo : Université de Kyoto

D’autres ont été plus extravagants, comme une étudiante qui s’est présentée avec un immense totem indien. Un élève est également venu déguisé en une carte étudiant ambulante, tandis que d'autres ont porté des masques de personnalités politiques.

Pour voir tous les costumes des étudiants lors de cette journée pas comme les autres, voici une sélection des 20 meilleurs déguisements à l’Université de Kyoto.

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto

Crédit photo : Université de Kyoto