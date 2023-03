Leur propriétaire augmente leur loyer après avoir découvert qu'ils venaient d'avoir un « nouveau colocataire »... leur bébé

De jeunes parents ont eu la surprise de voir leur loyer augmenter depuis que leur propriétaire a appris qu’ils venaient d’avoir un bébé. Ce dernier compte ainsi comme un colocataire pour les parents.

Crédit : Liubomyr Vorona/ iStock

À voir aussi

Un couple d’Américains goûte depuis quelques mois au bonheur de la parentalité. Ils sont désormais trois à vivre dans leur modeste maison, en Arizona. Un changement de taille qui n’est pas passé inaperçu aux yeux du propriétaire qui leur loue la maison.

Les jeunes parents racontent sur le forum Reddit que leur propriétaire est venu leur rendre visite et qu’il n’avait pas encore connaissance d’une nouvelle arrivée dans la famille. Mais quand le propriétaire a découvert que le couple avait un bébé, il s’est empressé d’augmenter leur loyer.

L’homme a tenté maladroitement de se justifier en indiquant que le couple devrait payer 75 dollars de plus (70 euros) pour leur « nouveau colocataire ».

Un loyer augmenté de 70 euros pour l’arrivée d’un bébé

Crédit : megaflopp/ iStock

Choqués par cette demande insolite, les parents se sont tournés vers Reddit pour tenter d’avoir des éléments de réponse à leur problème. Sur le forum, ils écrivent : « Aujourd'hui, nous avons payé le loyer et notre propriétaire a remarqué notre petite. Il a demandé quel âge elle avait et a brièvement mentionné le supplément pour notre bébé. Nous louons une maison de deux chambres et payons TOUS les services publics, nous ne comprenons donc pas de quoi il parlait. En rentrant à la maison, nous avons regardé notre contrat de location. Ils veulent donc ajouter rétroactivement 75 $ à chaque mois où ils ont supposé que notre bébé était à la maison, et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment légal ? ».

Le couple précise par ailleurs qu’il est bien stipulé sur leur bail qu’en cas d’arrivée d’une personne, le loyer doit augmenter. Cependant, plusieurs internautes ont pointé du doigt ce fameux bail. Il ne serait pas légal au niveau fédéral.

L’un d’entre eux a tenu à préciser : « Vous vivez dans une unité de 2 chambres. Vous devriez légalement, selon les normes d'occupation, pouvoir avoir jusqu'à 5 personnes dans chaque unité ». Un second internaute indique aussi que seuls les résidents de plus de 18 ans sont concernés par l’augmentation du loyer.

Des éléments de réponses précieux pour le couple qui va tenter de se rapprocher d’organismes spécialisés pour défendre sa cause.