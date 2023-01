Elle attrape le bouquet lors d'un mariage, sa soeur se met en colère contre elle pour une raison honteuse

Une jeune femme, préférant garder l’anonymat, s’est attirée les foudres de sa soeur lors du mariage d’amis. Cette dernière lui reproche d’avoir trop attiré l’attention sur elle et sa compagne.

L’internaute anonyme s’est emparée de Reddit pour raconter son histoire. La jeune femme de 21 ans précise dans sa publication que chaque invité au mariage était autorisé à emmener une personne de son choix. L’internaute raconte qu’elle est venue avec sa compagne, tandis que sa sœur de 24 ans est venue avec son compagnon.

Mais au moment du lancer de bouquet, les choses ont tourné au vinaigre. À la demande de la mariée, l’internaute et sa compagne, accompagnée de la sœur, se sont réunies pour participer à cette tradition. Une blague à ne pas prendre au sérieux pense l’internaute, comme beaucoup d’autres personnes dans la salle.

Elle s’est donc mêlée au groupe en allant au devant de la scène où se trouvait la mariée, afin de faire des photos. Lorsque la mariée a lancé le bouquet, la photographe en herbe l’a attrapé au vol.

« Je l'ai attrapé en sautant. Une autre invitée l'a également attrapé mais a lâché prise en insistant sur le fait que je l'ai eu en premier et que je devrais le prendre. Je ne suis avec ma petite amie que depuis quelques mois, donc c'était plus un geste amusant à ne pas prendre au sérieux. Elle a ri, j'ai ri et tout le monde s'est dispersé pour se remettre à parler/manger ». Sauf que cette petite péripétie va avoir une grande conséquence.

Les internautes volent au secours de la jeune femme

Après avoir attrapé le bouquet, la sœur de la photographe est venue la voir en lui disant qu’elle n’aurait jamais dû le faire. La raison ? Elle ne serait pas en couple depuis suffisamment longtemps pour pouvoir prétendre à respecter la tradition qui veut que la personne qui attrape le bouquet sera la prochaine mariée.

« Elle avait parlé à d'autres invités de notre âge qui avaient fait des commentaires sur la façon dont nos parents devaient être heureux, en disant qu'au moins elle leur donnerait des petits-enfants et que je devais tous les embarrasser en faisant une telle scène. Mes parents ont dit plus tard que la même chose leur avait été dite », précise l’internaute.

Ce qui l’a irrité le plus sont les on-dit qui ont fusé durant les festivités : « Le sentiment général parmi ma famille et les invités était que j'attirais l'attention inutilement. Pour respecter les croyances traditionnelles et les invités plus âgés, j'aurais dû venir seule ou ne pas porter de vêtements assortis avec ceux de ma petite amie pour être prévenante ».

Des raisons que la jeune femme n’a pas comprises avant de demander l’avis des internautes. Ces derniers ont volé à son secours en indiquant qu’elle n’avait rien fait de mal.