À 11 ans, cette fille prodige a un QI supérieur à Einstein et rêve d'être astronaute

Âgée de 11 ans seulement, Adhara Pérez Sánchez est une prodige avec un QI supérieur à Einstein. Elle prépare un master en ingénierie et rêve d’être astronaute pour la NASA.

Sa vie n’a pas toujours été facile mais sa tête bien faite ne l’a jamais fait oublier l’essentiel : celui de réaliser ses rêves. Originaire de Mexico City, Adhara Pérez Sanchez est une petite fille de 11 ans qui a grandi dans le quartier pauvre de Tláhauc. À l’école, elle est malheureusement victime de harcèlement par ses camarades à cause de son autisme.

Crédit photo : Adhara Pérez Sanchez

Diagnostiquée à seulement trois ans, Adhara a progressivement balbutié son élocution. Elle a changé trois fois d’école à cause de l’incompétence de ses professeurs à s’adapter à elle, sans parler de ses camarades qui la malmenaient : “Elle ne voulait plus rien faire, elle était dépressive, personne n’avait d’empathie pour elle, ils se moquaient d’elle” déplore sa mère dans une interview à Marie Claire Mexico.

Seulement voilà, ce que beaucoup peuvent voir comme un handicap peut s’avérer être une véritable force. Parce qu’Adhara a trouvé refuge dans l’apprentissage, notamment dans les mathématiques et la chimie, ce qui a surpris sa mère. Cette dernière l’a alors inscrit à une école pour enfants doués où son QI a été révélé.

Crédit photo : Adhara Pérez Sanchez

Un QI supérieur à Einstein, des rêves d’astronautes

Adhara possède un QI de 162, soit supérieur à Albert Einstein et Stephen Hawking, qui sont évalués à 160. La jeune fille a alors le privilège de rencontrer le célèbre physicien et est prise de fascination, ce qui va encore plus développer son intérêt à l’espace et aux étoiles.

Crédit photo : Adhara Pérez Sanchez

Adhara a terminé l’école élémentaire à l’âge de… cinq ans, et a fini le collège et le lycée seulement… un an plus tard. À 11 seulement, la voilà déjà à l’université, titulaire d’une licence en ingénierie. Elle prépare actuellement un master en ingénierie et mathématiques à l’Université Technologique de Mexico.

Crédit photo : Marie Claire Mexico

Adhara est donc une véritable fille prodige avec des rêves bien précis. En effet, elle rêve d’intégrer la NASA et d’explorer la planète Mars. Sur son compte Instagram, on la voit souvent habillée avec des vêtements frappés du sigle de la NASA. Pour couronner le tout, Adhara a même fait la Une d'un numéro de Marie Claire Mexico.