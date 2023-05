Cette île paradisiaque est à vendre en Bretagne, mais son prix risque de vous refroidir

Dans le Morbihan, l’île de Fandouillec est à vendre pour la modique somme de… 2,782 millions d’euros. On vous propose un petit tour d’horizon de ce coin de paradis.

Si vous êtes multimillionnaires et que vous recherchez un endroit tranquille où vous installer, l’agence immobilière de luxe Sotheby’s a peut-être ce qu’il vous faut. Surtout si vous aimez l’air de la Bretagne !

Crédit photo : Sotheby's Bretagne Sud

En effet, le site de Sotheby’s vient de mettre en ligne une belle opportunité d’oasis. Il s’agit ni plus ni moins d’une île privée qui est à vendre. L’île de Fandouillec, située dans la ria d’Étel, dans le Morbihan, se cherche aujourd’hui un nouveau propriétaire.

Ce petit coin de paradis s’étend sur une surface de 3,64 hectares et se situe à dix minutes en bateau du continent, du village de Saint-Cado et du bourg de Belz, ses commerces et ses services. Aussi, la gare TGV d’Auray est à seulement 25 minutes.

Crédit photo : Sotheby's Bretagne Sud

L’île de Fandouillec, qui se situe dans une zone Natura 2000, offre une tranquillité sans égal, avec sa plage dont l’accès est facilité par un ponton, ainsi qu’une faune exceptionnelle puisque la ria d’Étel abrite de nombreuses espèces d’oiseaux.

Une maison sublime au coeur d’une zone Natura 2000

Au-delà de l’aspect nature, l’île comporte également “une charmante maison en pierres d’environ 140 mètres carré dotée de tout le confort avec l’eau et l’électricité du continent” indique l’annonce. La maison comprend quatre chambres, trois salles d’eau ainsi qu’un abri pour bateaux et pour stocker du matériel de jardinage. On y trouve aussi une pièce à vivre de 60 mètres carré avec une cuisine dinatoire équipée et aménagée, ainsi qu’un salon-séjour cathédrale avec une jolie vue sur la mer.

Crédit photo : Sotheby's Bretagne Sud

Sur place, vous pourrez vous adonner à quelques activités qui vous permettront de vous ressourcer, comme des excursions en kayak, en paddle ou en petit bateau à moteur et dériveurs. Bref, un vrai coin paradisiaque pour lequel il faudra débourser néanmoins la somme de 2,782 millions d’euros.

Crédit photo : Sotheby's Bretagne Sud

Selon Le Télégramme, l’actuel propriétaire de l’île avait été condamné par le tribunal de Lorient pour avoir réalisé des travaux dans la maison sans qu’aucun permis de construire n’ait été déposé. Le tribunal lui avait alors ordonné de remettre les lieux en état sous six mois et l’avait condamné à une amende de 5000 euros avec sursis.