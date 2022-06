Cette île écossaise de 3 000 000 m², dotée d'un manoir et d'un squelette de cachalot, est disponible à la vente

L’île de Vaila, située en Écosse, est disponible à la vente. Ses anciens propriétaires, qui ont vécu 30 ans sur l’île, ont décidé de laisser leur place.

Vous avez toujours rêvé d’être propriétaire d’une île ? Votre rêve pourrait se réaliser, si vous êtes prêts à y mettre le prix. En Écosse, l’île de Vaila est mise en vente.

Située sur l’archipel des Shetland, elle est grande de plus de 300 hectares, soit environ 3 000 000 m2. Ses falaises, ses roches, ses grottes et ses plages de galets font de cette île un endroit paradisiaque et ressourçant.

Crédit photo : Savills

L’île est mise en vente par un couple qui a vécu pendant 30 ans sur cette île.

« Nous avons vécu 30 années fantastiques ici et je pense que le moment est venu pour quelqu’un d’autre de prendre notre place », a affirmé Richard Rowland, l’un des propriétaires.

Un manoir sur l’île écossaise

En achetant cette île, vous devenez propriétaire d’une terre, mais aussi de plusieurs propriétés, comme une tour de guet du 18ème siècle. Un manoir datant du 17ème siècle est également présent sur l’île écossaise.

Crédit photo : Savills

Semblable à un grand château avec ses tourelles et ses blasons gravés sur les murs, il a été rénové par les propriétaires de l’île. Il ressemble maintenant à un logement moderne puisqu’il y a un chauffage central, de l’électricité, de nouveaux générateurs et une filtration de l’eau. Avec sa cheminée en pierre et ses meubles d’époque, il possède un charme fou et ses six chambres offrent une vue imprenable sur l’océan.

Crédit photo : Savills

L’île abrite également le squelette impressionnant d’une baleine, qui s’est échouée sur le rivage en 2000. Elle a été nommée « Bony Dick », en référence à « Moby Dick ». On retrouve également trois jardins autour du manoir, qui contiennent des arbres centenaires, ainsi qu’un troupeau de 200 brebis Shetland de race pure. Au large, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des orques nager dans l’océan.

Crédit photo : Savills

Pour les anciens propriétaires, cette île serait le « paradis sur Terre ». L’île de Vaila est mise en vente à 1,75 million de livres sterling, soit plus de 2 millions d’euros.