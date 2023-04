Mordue par un iguane, une fillette de 3 ans développe une maladie rare

En mars 2022, une petite fille âgée de 3 ans, Léna, était en vacances au Costa Rica avec ses parents lorsqu’elle s’est faite mordre par un iguane. Une morsure qui lui a transmis une maladie rare quelques mois plus tard.

C’est un cas unique qui sera présenté lors d’un congrès scientifique, à Copenhague, du 15 au 18 avril. Ce cas, c’est celui de Léna, qui subit les conséquences d’une morsure d’iguane, a priori bénigne au départ, plusieurs mois après les faits.

Crédit photo : iStock

Âgée de trois ans, la fillette était en vacances au Costa Rica avec ses parents l’année dernière, en mars. Léna s’est fait mordre par un iguane qui tentait de manger une part de son gâteau, selon CNN.

Juste après la morsure, la petite fille se fait soigner à l’hôpital, se faisant désinfecter la plaie et recevant un traitement antibiotique pour prévenir une infection à la salmonelle. L’iguane, réputé inoffensif, ne présageait en rien que sa morsure allait avoir de bien plus lourdes conséquences par la suite.

En effet, cinq mois plus tard, la plaie de la fille s’infecte et les parents remarquent une boule sur sa main gauche, au niveau de la morsure. Le médecin se veut rassurant et diagnostique un simple kyste inoffensif.

Cependant, la boule ne cesse de grandir, jusqu’à atteindre deux centimètres de diamètre. Ce n’est que lors d’une deuxième consultation que le médecin préconise une opération pour la fillette.

Un cas unique d’infection chez l’Homme

En analysant la morsure en laboratoire, les médecins découvrent que Léna est touchée par une infection rare à la Mycobacterium marinum. Il s’agit d’une bactérie présente dans l’eau douce ou salée qui touche rarement les humains.

Crédit photo : iStock

Généralement, les rares personnes infectées par cette bactérie le sont après avoir exposé une plaine à cette bactérie dans l’eau. Elles développent alors une éruption cutanée ou un nodule qui peut se transformer en ulcère. Chez les poissons, cette bactérie provoque souvent une maladie de type tuberculose.

Pour les scientifiques, le cas de Léna est donc unique car il s’agit de la première infection à cette bactérie chez l’Homme par morsure d’iguane. La bactérie a engendré une nécrose des tissus et une inflammation locale importante.

Face à cette découverte, les médecins ont donc préconisé un nouveau traitement antibiotique adapté à la bactérie, ce qui permettra à la fillette de se remettre doucement de sa blessure : “Notre fille vient de fêter son quatrième anniversaire et se remet encore de l’opération de novembre. La plaie se referme à peine” ont déclaré les parents de Léna dans un communiqué.