Mort pendant 28 minutes, il révèle ce qu'il a vu “de l'autre côté”

À 57 ans, Phil Zdybel a connu l’immense frayeur de perdre la vie pendant… 28 minutes, avant d’être sauvé miraculeusement par une infirmière. Bouleversé par cette expérience, il révèle ce qu’il a vu de l’autre côté.

On le sait, la mort peut frapper n’importe qui à tout moment, même lorsque l’on se sent en pleine forme. Grand sportif et professeur de fitness âgé de 57 ans, Phil Zdybel peut aujourd’hui en témoigner et cela relève même du miracle.

Résident à Geelong, en Australie, l’homme, qui est également professeur de taekwondo, a failli y passer alors que rien ne le laissait présager. En novembre 2022, il assistait à un match de basket dans les gradins lorsqu’il fut victime d’un arrêt cardiaque, provoqué par un anévrisme de l’artère coronaire.

Secouru par son fils, Joshua, dans un premier temps, Phil Zdybel sent sa vie lui échapper. C’est ensuite une infirmière en repos, présente également dans les gradins en tant que spectatrice, qui va lui prodiguer les premiers soins.

En attendant les secours, l’infirmière tente de le réanimer grâce au défibrillateur installé dans la salle de sport. Phil, toujours inanimé, est ensuite transporté aux urgences. Après de longues minutes d’efforts, ils parviennent à faire repartir le battement de son coeur. Un miracle car le coeur de Phil s’était arrêté de battre pendant 28 minutes.

“J’étais hors de mon corps”

Un retour à la vie qui a profondément marqué Phil Zdybel qui se sait miraculé. Hospitalisé pendant une semaine, il a eu du temps pour repenser à ce qui lui était arrivé et surtout comment il a vécu cet évènement. Car telle est la question, comment vit-on une situation où l’on est… mort ?

Auprès du Sun, l’Australien a révélé ce qu’il avait vu “de l’autre côté” pendant qu’il était inanimé : “Je dirais que j’étais un peu hors de mon corps”.

Phil explique en effet avoir eu cette sensation de flotter au-dessus de son corps sans vie pendant les minutes où son coeur s’est arrêté de battre. Il a reconnu également avoir eu beaucoup de chance d’avoir été aussi secouru si rapidement, car une telle mésaventure aurait pu arriver à n’importe quel autre moment où “personne ne l’aurait retrouvé”.

Aujourd’hui, Phil Zdybel est devenu un fervent défenseur de la formation aux gestes de premiers secours et à l’installation de défibrillateurs dans les lieux publics en Australie, car c’est exactement ce qui lui a sauvé la vie : “Tout le monde doit apprendre la réanimation cardio-pulmonaire et tous les lieux de travail, de sport et autres devraient avoir des défibrillateurs à portée de main”.

Selon The Sun, seulement une personne sur dix survit à un arrêt cardiaque hors de l’enceinte d’un établissement de santé. En effet, sans défibrillateur ou sans massage cardiaque réalisé correctement, un personne victime d’un arrêt cardiaque a une chance très mince de s’en sortir.