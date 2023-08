En couple, il réalise son rêve de faire le tour du monde en solitaire pendant 10 ans

Thor Pedersen a toujours rêvé de faire le tour du monde, quitte à sacrifier sa vie de couple, en laissant sa femme à la maison. Son voyage a duré une décennie, ce qui a naturellement laissé des traces psychologiques lors de son retour à la vie normale.

Lorsqu’on s’apprête à réaliser un rêve, il est très compliqué de laisser quelqu’un se mettre en travers, même s’il s’agit de sa propre épouse.

C’est la délicate décision qu’a prise Thor Pedersen, un Danois originaire de Copenhague, qui rêvait de visiter les 203 pays du monde. Il pensait alors que ce tour du monde lui prendrait quatre ans de sa vie mais finalement, il est revenu à la maison, au bout de dix ans !

Durant son voyage, il aura dépensé plus de 66 000 euros, prenant 351 bus, 158 trains, 218 taxis et 40 bateaux de containers, sans oublier les chevaux et les petits navires.

Crédit photo : Thor Pedersen

Il est parti du Danemark pour l’Allemagne en octobre 2013, puis a traversé l’Europe de l’Ouest et centrale, jusqu’au Nord avant d’aller découvrir le continent américain. Il a ensuite visité les Caraïbes, l’hémisphère sud avec l’Afrique, avant d’aller dans l’est de l’Europe et de finir en Asie ? Tout cela sans prendre d’avion et avec 20 euros de budget par jour.

“C’est comme revenir d’un coma”

Il a alors retrouvé sa femme, nommée Le, qui ne l’avait pas quitté malgré cette très longue absence. Avant de partir, ils étaient ensemble depuis un an seulement mais s’étaient accordés pour une relation à longue distance.

Ils sont restés en contact en ligne, et sa femme lui a même rendu visite à 27 reprises. Lors de la pandémie mondiale, il est resté coincé deux ans à Hong Kong. C’est alors que les deux partenaires se marient en ligne. Ensuite, il lui restait neuf pays à faire et il a fini son périple aux Maldives, au mois de mai 2023. Au total, il a passé neuf années, neuf mois et seize jours à faire le tour du monde pour lequel il a eu besoin de 10 passeports.

Crédit photo : Thor Pedersen

S’il peut se satisfaire d’avoir enfin réalisé son rêve de tour du monde, il admet que le retour à la vie normale s’accompagne d’un choc psychologique assez douloureux : “J’ai été nomade pendant une décennie. C’est comme revenir d’un coma, ma vie est en désordre. Je travaille mentalement car mon esprit prend plus de temps pour revenir à la maison”.

Cependant, il reconnaît qu’il a désormais une expérience de vie unique, apprenant énormément de choses sur les différentes cultures, histoires et enjeux géopolitiques des régions visitées. Surtout, il admet qu’il n’aurait jamais pu le faire sans le soutien de sa femme : “Elle a été incroyable. Je ne pense pas que je l'aurais fait sans elle”, confie l'intéressé, éternellement reconnaissant envers son épouse.