CAF : vous allez perdre vos allocations si vous n'effectuez pas ce changement obligatoire

Vous recevez des allocations de la CAF ? À partir du 8 mars, vous serez obligé de modifier une information sur votre compte pour continuer de recevoir vos aides. Explications.

Au début du mois de février, la CAF a été victime d’un piratage. Les hackeurs auraient réussi à pirater des millions de comptes d’allocataires dans le but de récupérer leurs données personnelles. Suite à ce piratage, la CAF a décidé de mettre en place une grande mesure préventive pour sécuriser les données de ses allocataires.

“Après plusieurs jours d’investigation, une violation de données est avérée. Plusieurs milliers de comptes allocataires ont été visités de manière illégitime. Des personnes malveillantes se sont connectées à des comptes d’allocataires avec leurs mots de passe réels, volés et mis à disposition sur le darkweb”, a expliqué la CAF dans un communiqué.

Suite à ce piratage, il est vivement recommandé de modifier votre mot de passe dès à présent, afin de protéger vos informations personnelles. Si vous ne le faites pas maintenant, cette démarche deviendra dans tous les cas obligatoire à partir du 8 mars prochain si vous voulez continuer de recevoir vos aides.

Changer son mot de passe

À partir du 8 mars, un tutoriel sera disponible directement sur le site de la CAF pour vous aider à changer votre mot de passe. Si vous souhaitez d’ores et déjà changer votre code d’accès, voici la marche à suivre : rendez-vous sur le site de la CAF et cliquez sur “Mon compte” en haut à droite. Indiquez que vous avez oublié votre mot de passe et renseignez les informations personnelles demandées. Puis, saisissez le code reçu par SMS et inscrivez votre nouveau mot de passe avant de valider.

Crédit photo : @cnaf_actus

La sécurité des nouveaux mots de passe choisis sera renforcée, ce qui signifie que vous devrez inscrire un code avec au minimum 10 caractères, un chiffre, une majuscule et une minuscule. Il doit être impossible à deviner et vous ne devrez le divulguer à personne. De cette façon, vous aurez un mot de passe élevé qui protégera votre compte des hackeurs.