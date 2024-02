Grâce à une arnaque bien rodée, ce couple d'escrocs vit dans des châteaux gratuitement, les propriétaires n'y voient que du feu

Dans les Yvelines, un couple a réussi à vivre dans des demeures luxueuses pendant des mois, le tout sans débourser le moindre centime. Les escrocs arrivaient à gagner la confiance de leurs propriétaires pour obtenir ce qu’ils voulaient.

Ils sont surnommés les “Bonnie et Clyde de l’escroquerie”. Pendant des mois, deux escrocs ont réussi à mener la vie de château sans payer de loyer. Le couple a occupé plusieurs demeures luxueuses, faisant croire à leurs propriétaires qu’ils comptaient les acheter. Cependant, il ne s’agissait que d’une supercherie pour profiter d’une belle bâtisse sans dépenser le moindre centime.

Ces dernières années, le château de Sauvage à Emancé, dans les Yvelines, a été mis en vente. Connu pour sa faune incroyable, ce château d’une superficie de 1 000 m2 a été construit sous Louis XIV et était entouré d’un parc d’une quarantaine d’hectares. Il possédait une réserve sauvage qui a été ouverte aux visiteurs pendant plusieurs années, pour qu’ils puissent admirer les flamants roses, pélicans, antilopes et wallabys qui peuplaient les lieux. Finalement, la propriétaire du château a été contrainte de le mettre en vente. Le prix estimé : 11 millions d’euros.

Ils occupent le château et vendent les meubles

En mars 2023, une couple s’est présenté pour visiter le château. L’homme de 47 ans et la femme de 41 ans ont affirmé qu’ils étaient fortunés et qu’ils souhaitaient acheter la demeure. Un accord a été trouvé entre le couple et la propriétaire du château, qui n’a cependant signé aucun acte officiel pour conclure la vente.

Ainsi, le couple s’est installé dans le château. Mais quelques semaines plus tard, la propriétaire n’avait toujours pas reçu l’argent de la vente. Inquiète, elle s’est rendue sur les lieux… mais il n’y avait plus personne. Le couple avait pris la fuite, en prenant soin de vendre des meubles de valeur à des antiquaires, prétextant qu’ils avaient reçu un héritage. Le montant du préjudice est estimé à près de 500 000 euros.

“On me disait qu’il y avait des véhicules qui passaient, qui rentraient, qui sortaient. Je ne peux qu’assister avec désarroi à ce désastre. Ça me fait franchement mal au coeur”, a confié la propriétaire du château.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, le couple a saccagé les lieux en réalisant des travaux d’aménagement. L’homme et la femme ont décollé les boiseries du château et arraché les tentures, laissant derrière eux plus de 97 000 euros de dégâts et une dette de 24 000 euros auprès des artisans locaux.

Les escrocs ont été retrouvés

Suite à cette escroquerie, une plainte a été déposée en août 2023. Une enquête a été ouverte et en faisant des recherches, les gendarmes ont découvert que ce n’était pas la première fois que le couple faisait ce genre d’escroquerie.

Crédit photo : iStock

Entre novembre 2022 et avril 2023, les escrocs se sont installés dans un manoir à Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines. Là aussi, ils ont fait une fausse promesse d’achat au propriétaire. Cependant, celui-ci s’en est rapidement rendu compte et a fait changer toutes les serrures.

“Souvent, les escrocs sont solitaires. Là, la particularité, c’est qu’il s’agit d’un couple. Il y a une très forte capacité de conviction des auteurs. Il s’agit de véritables caméléons, ils se fondent dans le milieu qu’ils abordent. Ils arrivent à convaincre les propriétaires mais aussi à manipuler d’autres personnes pour faire croire à leur solidité financière. Il s’agit d’escrocs d’une capacité exceptionnelle, ils connaissent les codes, ils s’adaptent à leurs interlocuteurs”, a révélé une source proche de l’enquête.

Finalement, le couple a été retrouvé sur l’île d’Oléron avec son enfant de 13 ans. La petite famille occupait une autre demeure, estimée à 1,6 million d’euros, sans payer de loyer. Si l’enfant a été confié à son grand-père, le couple a été placé en détention provisoire. Selon des propos tenus par l’homme, il serait “le seul responsable” de ces escroqueries, sa femme n’ayant fait que “l’accompagner dans ses mensonges”. Le procès se tiendra le 29 février prochain.