Pour empêcher leur expulsion, des squatteurs scellent leurs bras dans du ciment

En Espagne, une opération visant à expulser des squatteurs d’un foyer a été rendue très compliquée à cause de la résistance proposée par les occupants indésirables. Ces derniers avaient scellé leurs bras... dans du ciment.

Impossible de se faire déloger si on est littéralement ancré dans le logement. C’est l’idée audacieuse et dangereuse qu’a eu un groupe de squatteurs pour empêcher leur expulsion à Santa Coloma de Gramenet, une commune de la banlieue de Barcelone, en Espagne.

Pourtant, les forces de l’ordre s’étaient préparées aux aurores pour procéder à une expulsion express. Mais leur opération aura duré neuf heures ! La faute à des occupants qui ont usé des grands moyens pour être inexpulsables. En effet, informés de leur expulsion, des squatteurs ayant envahi les locaux d’un centre social ont décidé de résister aux forces de l'ordre.

Les agents ont pénétré le bâtiment où ils ont trouvé deux individus dans une posture insolite. Ces derniers ont en effet plongé leurs bras dans des bidons remplis de ciment pour contrer leur évacuation.

Santa Coloma de GramenetCrédit photo : iStock

Deux autres occupants illégaux étaient « pris en sandwich » entre le bâtiment qui était squatté et un autre adjacent. Ils étaient coincés et ne pouvaient donc plus bouger. Résultat : les policiers ont dû les libérer à l’aide d’une scie circulaire. L’expulsion a ensuite pu reprendre son cours.

Deux policiers blessés pendant l’opération

Les policiers ont muré les deux portes d’accès au bâtiment et ont également coupé les accès à l’eau et l’électricité qui avaient été installés par les squatteurs pour approvisionner la propriété. Deux agents de police ont été légèrement blessés durant cette longue opération, indique le média espagnol 20 Minutos. Une trentaine de personnes se sont déplacées pour empêcher les forces de l’ordre de pénétrer dans le lieu et certaines d’entre elles leur ont jeté des pierres et divers objets.

Face à la situation, les forces de l'ordre ont dû utiliser une scie circulaire pour découper les blocs de béton et réussir leur intervention, qui a finalement duré près d'une dizaine d'heures.

Un squat nettoyé en CatalogneCrédit photo : 20 Minutos / Mossos d'Esquadra

Après l'expulsion des squatteurs, les portes d'accès au bâtiment ont été condamnées. Les branchements d'électricité et d'eau installés par ces individus pour approvisionner la propriété ont également été supprimés. Par ailleurs, l'un des squatteurs a subi une grave lésion au bras après avoir été emprisonné dans le ciment pendant 6 heures. Durant son hospitalisation, une amputation a même été envisagée… Fort heureusement les dernières nouvelles se sont avérées positives.

Source : 20 Minutos
