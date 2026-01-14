« Honteux », « scandale » : une studette de 4,8 m² vendue... 60 000 euros à Paris, les internautes choqués

Une annonce immobilière pour une studette à Paris suscite l'indignation de nombreux internautes, en raison du prix exorbitant du bien. Précisions.

Le prix des logements à Paris fait régulièrement l'objet de critiques émanant de nos concitoyens – provinciaux pour la plupart – qui ne comprennent pas comment les Parisiens peuvent dépenser autant d'argent pour se loger.

Il faut dire que les prix au m² dépassent bien souvent l'entendement dans la capitale, où le marché immobilier atteint parfois des sommets. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces tarifs prohibitifs ne refroidissent pourtant pas les ardeurs des acheteurs potentiels, qui n'hésitent pas à débourser des sommes folles pour acquérir un bien à Paris, y compris pour s'offrir des petites surfaces.

Pour s'en convaincre, il suffit de consulter les sites spécialisés, lesquels regorgent d'annonces immobilières qui peuvent paraître surréalistes tant les prix affichés paraissent démesurés. Récemment, l'une de ces dernières a d'ailleurs suscité l'indignation de nombreux internautes.

Crédit photo : iStock

Une annonce proposant une studette d'à peine 5 m²pour 60 000 € scandalise la toile

Repérée par nos confrères de BFM, cette annonce, publiée sur facebook, propose une studette de 6 m² (4,8 m² de surface habitable) à la vente. Idéalement situé dans le très prisé quartier parisien de Montmartre (XVIIIᵉ arrondissement), ce bien minuscule est vendu... 60 700 euros. Oui, vous avez bien lu !

Le prix au m² de ce bien s'élève donc à plus de... 10 000 euros. Une somme indécente pour de nombreux internautes qui critiquent vivement cette annonce sur les réseaux sociaux.

« Ce grenier n'est pas une habitation ! », déplore par exemple un certain Jacques Rouault sur facebook. Même son de cloche chez @katLen82 : « J'aime beaucoup le concept du placard ou de la niche à chien, rebaptisée "studette". Beaucoup. Il n'y a pas une loi sur la taille minimum d'un "logement" en France ? », s'interroge cet utilisateur du réseau social X.

« Honteux, 25 mètres devraient être le minimum légal », plaide, pour sa part, un internaute prénommé Vincent.

« C’est une honte, un scandale, ce n’est pas un "logement" », s'insurge encore un autre.

Bref, vous l'aurez compris, cette annonce est loin de faire l'unanimité sur la toile.

Pour rappel, s’il est tout à fait possible de vendre des biens de petites surfaces, ces derniers ne peuvent toutefois être qualifiés de « logement » si leur surface n’excède pas les 8 mètres carrés. Tout vendeur qui ne respecterait pas cette règle s’expose à des poursuites.