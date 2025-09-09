Pour partager la charge mentale, elle fait payer une amende à son mari chaque tâche ménagère qu'il oublie de faire

Encore aujourd’hui, trop de femmes se chargent de la majorité des tâches ménagères dans un couple. Pour y remédier et partager la charge mentale, une Américaine a eu une idée : facturer à son mari les tâches domestiques qu’il oublie de faire. Une méthode qui porte ses fruits.

Dans un couple, il est important de se répartir les tâches ménagères de façon équitable. Entre la vaisselle, le ménage, les lessives et la cuisine, ces tâches du quotidien peuvent représenter une grosse charge mentale. Cependant, dans les couples hétérosexuels, c’est encore majoritairement la femme qui s’occupe de tout, ce qui peut entraîner des disputes. Selon une étude, 17% des couples se seraient déjà séparés à cause des tâches ménagères. Un poids conséquent auquel Jess, une Américaine, a décidé de remédier.

Jess et son mari sont parents de trois enfants et pour la mère de famille, il est important - voire vital - de partager les tâches domestiques. Cependant, le papa avait tendance à “oublier” de faire ce qui lui était imposé. Pour y remédier, Jess a pris une décision drastique : lui facturer tout ce qu’il oublie de faire.

Jusqu’à 600 euros par mois

Chaque début de semaine, Jess et son mari se répartissent les tâches domestiques qu’ils auront à faire de manière égale. Mais si le père de famille oublie de faire quelque chose, Jess lui fait payer, au sens propre. Selon TF1 Info, elle facture par exemple 5 dollars pour un tube de dentifrice qui n’a pas été refermé ou pour des chaussettes laissées par terre, 10 dollars pour la vaisselle laissée dans l’évier et 15 dollars pour des poubelles non sorties.

Mais Jess va encore plus loin dans sa démarche. Elle facture également des “infractions” à son mari si ses oublis sont importants ou s’ils la mettent de mauvaise humeur. Ainsi, si les oublis entraînent une “frustration modérés”, ils sont facturés entre 10 et 20 dollars. Comme le rapporte Le Parisien, l’amende va jusqu’à 50 dollars pour les “infractions majeures”. Jess affirme également que si elle était déjà de mauvaise humeur au moment où elle constate l’oubli, l’amende peut être multipliée par 2 ou 3. Ainsi, à la fin du mois, son mari peut lui devoir jusqu’à 600 euros… signe qu’il oublie beaucoup de choses !

Jess a partagé sa façon de faire sur son compte TikTok en déclarant : “Ça va l’aider à s’en souvenir !” Si son mari était très surpris au début, il avoue que cette méthode a porté ses fruits et le pousse à faire sa part du travail chaque jour.

Si vous avez des problèmes sur la répartition des tâches dans votre couple, n'hésitez pas à essayer cette méthode. Vous pouvez aussi essayer de convaincre votre mari en lui affirmant que d'après une étude, les hommes qui participent aux tâches ménagères sont de meilleurs coups au lit !