Incroyable mais vrai, 17% des couples se sont déjà séparés à cause de cette tâche ménagère ingrate

Une étude vient de révéler quelle était la tâche ménagère la plus susceptible de créer des tensions dans un foyer. Précisions.

Vivre avec son ou sa partenaire n'est pas toujours de tout repos et certains sujets viennent parfois semer la discorde au sein d'un couple.

C'est notamment le cas des tâches ménagères dont la répartition peut vite créer la zizanie et provoquer des disputes. Et parmi toutes ces corvées ingrates que l'on rechigne à faire, il en existe une qui est particulièrement désagréable et, à tel point qu'elle fait régulièrement l'objet de tension entre conjoints : le rangement du lave-vaisselle.

C'est du moins ce que révèlent de récentes recherches.

Crédit photo : iStock

71% des Français se sont déjà disputés à propos du rangement du lave-vaisselle

Si l'on en croit une étude réalisée par l'institut Opinion Way pour The Sun, 71% des Français se sont en effet déjà disputés à propos du rangement du lave-vaisselle. Menée en janvier 2024 sur un panel de plus d'un millier de personnes, âgées d'au moins 18 ans, cette étude avait pour but d'évaluer les répercussions des tâches ménagères sur les relations amoureuses.

Et celle-ci révèle, entre-autres, que ranger le lave-vaisselle demeure un sujet de discorde récurrent au sein d'un couple. 14% des personnes interrogées déclarent ainsi que cette tâche ménagère provoque des conflits réguliers avec leur partenaire.

On apprend également que 42% des 25-34 ans ont même déjà envisagé une rupture à cause d'un... lave-vaisselle mal rangé. 17% ont même franchi le pas en quittant leur partenaire.

L'étude nous apprend par ailleurs que la tranche d'âge des moins de 35 ans serait plus à cheval sur cette notion de rangement du lave-vaisselle. Ainsi, 45% de ces derniers affirment haut et fort qu'ils ne supportent pas de voir leur appareil mal rangé.

Enfin chose plus surprenante, 53% des personnes sondées trouvent attirant le fait que leur partenaire range bien le lave-vaisselle.

Mesdames, Messieurs, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire...