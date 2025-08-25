Il défend sa petite amie dans le tram... et reçoit 5 coups de couteau

À Paris, un homme a reçu plusieurs coups de couteau après avoir défendu sa petite amie dans le tramway. Voici ce que l’on sait.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 août dans le 14ème arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien.

Ce soir-là, un couple a emprunté le tramway T3 pour rentrer chez lui. À l’intérieur, celui-ci a été pris à partie par un passager âgé de 42 ans.

Crédit Photo : iStock

De prime abord, l’individu a commencé à insulter la jeune femme, sous les yeux de son compagnon, qui s’est empressé de la défendre.

Le ton est rapidement montré entre ces deux-là. Alors que la tension était papable, ils ont décidé de descendre à l’arrêt porte de Vanves, où une bagarre à éclaté.

Il défend sa compagne dans le tram et se fait poignarder

Alors que les deux hommes s’échangeaient des coups, le voyageur insultant a sorti une arme blanche. Il a ensuite poignardé à cinq reprises le conjoint de la femme, avant de s’enfuir vers le boulevard Lefebvre.

De son côté, la victime âgée d’une vingtaine d’années s’est effondrée sur le sol, blessée au niveau de l’abdomen et du torse.

Crédit Photo : iStock

Alertés par des témoins, les secours se sont rendus sur les lieux, où les premiers soins ont été prodigués sur le passager en piteux état.

Le vingtenaire a été conduit en urgence à l’Hôpital européen Georges-Pompidou (15e arrondissement). Depuis sa prise en charge, ses jours ne sont plus en danger, souligne le quotidien d’information.

Le suspect, quant à lui, a été interpellé par les autorités cinq minutes après l’agression. Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue.

Crédit Photo : iStock

Une enquête pour « tentative d’homicide volontaire » a été ouverte par le parquet de Paris, selon les informations de RTL.