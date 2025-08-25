Il défend sa petite amie dans le tram... et reçoit 5 coups de couteau

Par ·

Tramway parisien

À Paris, un homme a reçu plusieurs coups de couteau après avoir défendu sa petite amie dans le tramway. Voici ce que l’on sait.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 août dans le 14ème arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien.

Ce soir-là, un couple a emprunté le tramway T3 pour rentrer chez lui. À l’intérieur, celui-ci a été pris à partie par un passager âgé de 42 ans.

Intérieur tramway Crédit Photo : iStock

De prime abord, l’individu a commencé à insulter la jeune femme, sous les yeux de son compagnon, qui s’est empressé de la défendre.

Le ton est rapidement montré entre ces deux-là. Alors que la tension était papable, ils ont décidé de descendre à l’arrêt porte de Vanves, où une bagarre à éclaté.

Il défend sa compagne dans le tram et se fait poignarder

Alors que les deux hommes s’échangeaient des coups, le voyageur insultant a sorti une arme blanche. Il a ensuite poignardé à cinq reprises le conjoint de la femme, avant de s’enfuir vers le boulevard Lefebvre.

De son côté, la victime âgée d’une vingtaine d’années s’est effondrée sur le sol, blessée au niveau de l’abdomen et du torse.

Un homme qui tient un couteau Crédit Photo : iStock

Alertés par des témoins, les secours se sont rendus sur les lieux, où les premiers soins ont été prodigués sur le passager en piteux état.

Le vingtenaire a été conduit en urgence à l’Hôpital européen Georges-Pompidou (15e arrondissement). Depuis sa prise en charge, ses jours ne sont plus en danger, souligne le quotidien d’information.

Le suspect, quant à lui, a été interpellé par les autorités cinq minutes après l’agression. Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue.

Un homme menotté Crédit Photo : iStock

Une enquête pour « tentative d’homicide volontaire » a été ouverte par le parquet de Paris, selon les informations de RTL.

Source : Le Parisien
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Couple

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Captures d'écran
Deux influenceurs percutés par une voiture en pleine dégustation au restaurant, la vidéo choque les internautes
Un couple lors de son mariage
Un couple fait payer l'entrée de son mariage 1000 euros à ses invités et scandalise la toile
Tim Mutoo et Anita Wing le jour de leur mariage
Elle épouse un homme mesurant 41 cm de moins qu'elle, leurs photos de mariage font fondre les internautes
Un bateau / Douglas Naeher
À bord de son bateau, il tente de tuer sa femme en la jetant à la mer, mais elle survit en s'accrochant à l'embarcation
Terri et Ryan
« Je ne suis pas gay » : en couple avec une femme, il couche quand même avec d'autres hommes pour... gagner de l'argent