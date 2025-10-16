Sa valise reste coincée dans les portes du train, il s'y agrippe pendant tout le trajet

Le passager d'un train s'est fait remarquer d'une drôle de façon en voyageant dans une fâcheuse posture. Récit.

Scène cocasse dans un train de la SNCF circulant autour de Paris.. Un passager dont le bagage était resté coincé dans la porte d'un wagon, a effectué tout le trajet... agrippé à sa valise.

Filmé par un autre voyageur, présent dans la rame, cet homme n'a eu d'autre choix que de tenir fermement son bagage afin qu'il ne tombe pas sur les rails. Si cette séquence virale, postée sur les réseaux sociaux, a beaucoup fait réagir des internautes hilares, elle souligne néanmoins l'inconscience de ce passager, auquel il aurait pu arriver malheur.

Crédit photo : capture d'écran TikTok

Il s'agrippe à sa valise, coincée dans les portes d'un train en marche

Si l'on en croit la légende inscrite sur la vidéo, publiée le 11 octobre sur TikTok, le voyageur en question est monté dans le train alors que le départ de celui-ci était imminent et que les portes étaient en train de se fermer. Et ce qui devait arriver, arriva. Sa valise s'est retrouvée coincée.

« Je lui ai dit d’attendre mais le tonton n’a pas voulu écouter. », écrit ainsi la personne ayant immortalisé la scène. Selon cette dernière, l'incident se serait produit dans un train quittant Paris. En observant la vidéo avec attention, on croit en effet reconnaître l'intérieur d'un RER ou un transilien. Ce qui suggère que cet événement insolite a eu lieu au départ d'un train reliant la capitale à la banlieue parisienne.

L'histoire ne dit pas en revanche combien de temps ce passager est resté dans cette position bien inconfortable.

Pour rappel, il est interdit de monter dans un métro ou un train une fois que le signal sonore a retenti, afin d’éviter ce genre de désagrément ou pire.