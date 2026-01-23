Il vole le téléphone d'une femme... sans savoir qu'elle est adepte du triathlon

Par |

La jeune femme qui s'est fait voler son téléphone

À Londres, une jeune femme s’est fait voler son téléphone sur les bords de la Tamise. Mais ce que le voleur ne savait pas, c’est qu’elle fait du triathlon et du sprint depuis deux ans. Ainsi, le malfrat a immédiatement été rattrapé.

Quand on visite un lieu touristique, il faut faire très attention aux pickpockets, qui peuvent être nombreux à vouloir voler nos affaires. C’est le cas à Venise où une voleuse s’est fait prendre par une touriste en colère, qui l’a obligée à rendre tout ce qu’elle avait dérobé.

Les pickpockets sont également nombreux à Londres et Elizabeth Lopez Aguilar, une touriste américaine de 24 ans, en a récemment fait les frais. Cependant, tout ne s’est pas passé comme le voleur l’avait prévu.

Le London EyeCrédit photo : iStock

Un vol de téléphone à Londres

Elizabeth se trouvait sur la passerelle Royal Victoria Dock, devant le London Eye aux bords de la Tamise, quand elle s’est arrêtée pour tourner une vidéo TikTok. Elle a posé son téléphone sur le sol et a commencé à parler quand un homme est arrivé, a pris l’appareil et s’est enfui en courant. Le début de la scène a été filmé par le téléphone.

“Au début, j’ai rigolé parce que je pensais que c’était mon petit ami qui me faisait une blague. Mais ensuite, je me suis rendu compte que c’était réel. J’étais choquée, mais j’ai immédiatement embrayé à fond”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse SWNS.

Elle rattrape le voleur

Mais ce que le voleur ne savait pas, c’est qu’Elizabeth participe depuis deux ans à des compétitions de sprint et de triathlon. Elle n’a donc eu aucun mal à rattraper le voleur, aidée par son petit ami. Pris sur le fait, l’homme a immédiatement rendu l’appareil et n’a montré aucune résistance.

“Je me suis immédiatement mise à courir et je n’ai pas arrêté tant que le type n’a pas été attrapé. Mon petit ami l’avait également repéré et a couru après lui avec moi. On l’a rattrapé rapidement après lui avoir saisi le bras et repris le téléphone. Je pense vraiment que le voleur ne savait pas à qui il avait affaire. Nous n’avons pas engagé de poursuites judiciaires car l’homme n’a pas opposé de résistance et il est parti dès que nous avons récupéré le téléphone”, a-t-elle déclaré, selon des propos relayés par Le Parisien.

Bien qu’Elizabeth ait pu facilement récupérer son téléphone, nul doute qu’elle fera désormais attention à ne pas le laisser sans surveillance dans les lieux touristiques.

Source : SWNS
Suivez nous sur Google News
Téléphone Londres

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Des personnes dans un centre d'appels
Vous pouvez attaquer un démarcheur en justice s’il vous dit l’une de ces 3 phrases au téléphone
Nouvelle oeuvre de Banksy à Londres
Une nouvelle oeuvre mystérieuse de Banksy a été aperçue à Londres
Un appel en num&eacute;ro masqu&eacute;
À partir du 1er janvier, les appels indésirables s’afficheront en numéros masqués sur votre téléphone
Une femme noire empruntant un escalator
Elle risque 1100 euros d'amende pour avoir pris les escalators... dans le mauvais sens
Le faux march&eacute; de No&euml;l de Buckingham Palace
Des touristes trompés par l’IA : le marché de Noël à Buckingham Palace était faux