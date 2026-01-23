Il vole le téléphone d'une femme... sans savoir qu'elle est adepte du triathlon

À Londres, une jeune femme s’est fait voler son téléphone sur les bords de la Tamise. Mais ce que le voleur ne savait pas, c’est qu’elle fait du triathlon et du sprint depuis deux ans. Ainsi, le malfrat a immédiatement été rattrapé.

Quand on visite un lieu touristique, il faut faire très attention aux pickpockets, qui peuvent être nombreux à vouloir voler nos affaires. C’est le cas à Venise où une voleuse s’est fait prendre par une touriste en colère, qui l’a obligée à rendre tout ce qu’elle avait dérobé.

Les pickpockets sont également nombreux à Londres et Elizabeth Lopez Aguilar, une touriste américaine de 24 ans, en a récemment fait les frais. Cependant, tout ne s’est pas passé comme le voleur l’avait prévu.

Un vol de téléphone à Londres

Elizabeth se trouvait sur la passerelle Royal Victoria Dock, devant le London Eye aux bords de la Tamise, quand elle s’est arrêtée pour tourner une vidéo TikTok. Elle a posé son téléphone sur le sol et a commencé à parler quand un homme est arrivé, a pris l’appareil et s’est enfui en courant. Le début de la scène a été filmé par le téléphone.

“Au début, j’ai rigolé parce que je pensais que c’était mon petit ami qui me faisait une blague. Mais ensuite, je me suis rendu compte que c’était réel. J’étais choquée, mais j’ai immédiatement embrayé à fond”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse SWNS.

Elle rattrape le voleur

Mais ce que le voleur ne savait pas, c’est qu’Elizabeth participe depuis deux ans à des compétitions de sprint et de triathlon. Elle n’a donc eu aucun mal à rattraper le voleur, aidée par son petit ami. Pris sur le fait, l’homme a immédiatement rendu l’appareil et n’a montré aucune résistance.

“Je me suis immédiatement mise à courir et je n’ai pas arrêté tant que le type n’a pas été attrapé. Mon petit ami l’avait également repéré et a couru après lui avec moi. On l’a rattrapé rapidement après lui avoir saisi le bras et repris le téléphone. Je pense vraiment que le voleur ne savait pas à qui il avait affaire. Nous n’avons pas engagé de poursuites judiciaires car l’homme n’a pas opposé de résistance et il est parti dès que nous avons récupéré le téléphone”, a-t-elle déclaré, selon des propos relayés par Le Parisien.

Bien qu’Elizabeth ait pu facilement récupérer son téléphone, nul doute qu’elle fera désormais attention à ne pas le laisser sans surveillance dans les lieux touristiques.