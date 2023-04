Séquestrée depuis sa naissance, elle s'échappe à 24 ans... avant d'être remise à ses parents

En Espagne, une Néerlandaise âgée de 24 ans a réussi à s’échapper de la maison familiale où elle était séquestrée depuis sa naissance.

Voici une histoire sombre à glacer le sang ! Le 24 février dernier, une jeune femme de 24 ans, néerlandaise, s’est rendue dans un commissariat, déclarant avoir été séquestrée par ses parents depuis sa naissance.

Selon le média local El Punt Avui, elle a réussi à s’échapper du domicile familial, une ferme située à Arbucies, en Espagne, pour trouver refuge chez un voisin, qui la conduit alors au commissariat.

Crédit photo : iStock

“Elle m’a dit que c’était la première fois qu’elle avait une conversation avec quelqu’un qui n’était pas de sa famille” raconte le voisin au média local.

Auprès des policiers, la jeune femme raconte ses conditions de vie, expliquant n’avoir que de très rares contacts avec le monde extérieurs, notamment quand elle accompagnait ses parents pour faire des courses.

Elle explique aussi que son frère, âgé de 18 ans, est lui aussi séquestré depuis sa naissance. La jeune femme déclare également n’avoir jamais été scolarisée car ses parents lui avaient dit qu’elle avait une allergie à l’encre.

Des enfants non déclarés

Suite à ces révélations fracassantes, la police s’est donc rendue dans la maison familiale, une ferme difficile d’accès et entourée d’une clôture cadenassée. Les policiers ont découvert la présence du jeune frère devant un ordinateur sans connexion internet, dans une pièce plongée dans le noir.

Crédit photo : iStock

Face à ces graves accusations, le père, un Néerlandais de 58 ans, a expliqué que sa fille souffrait d’un problème psychiatrique, mais n’a pas pu fournir de diagnostic médical. Selon lui, sa fille aurait été soignée par son oncle vivant dans une maison à proximité.

Par ailleurs, les parents n’ont pas été en mesure de présenter un livret de famille, ni de cartes d’assurance maladie des enfants, prouvant que ces derniers n’ont jamais été déclarés.

Si les enfants n’ont pas porté plainte, les parents ont été présentés devant le tribunal de Santa Coloma. Seulement voilà, les victimes étant majeures, la justice n’a pas pu retirer la garde à leurs parents. De plus, la jeune femme et son frère, n’ayant jamais vécu dans le monde extérieur, ne sont pas capables de vivre de manière autonome.

Et comme aucune institution n’a été trouvée pour les recueillir et les accompagner, ils ont été reconduits dans la maison familiale. Ainsi, les parents ont dû promettre à la justice qu’ils donneraient à leurs enfants plus de liberté.