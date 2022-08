Ce papa promène ses 5 enfants... en laisse et déclenche la colère des internautes

La vidéo d’un père de famille promenant ses enfants d’une manière que l’on qualifiera d’étonnante, pour ne pas dire plus, a provoqué un tollé sur la toile.

Tous les parents le savent, se promener avec ses enfants n’est pas toujours de tout repos, et encore moins quand on est une famille nombreuse.

Alors, pour ne pas perdre de vue ses bambins dissipés, certains ont leur petite technique et s’évitent ainsi des sueurs froides, que l’on ne souhaite à personne.

Que ce soit par exemple un encadrement quasi-scolaire, avec un parent derrière et un parent devant, ou encore un recomptage presque obsessionnel, tous les moyens sont bons pour ne jamais baisser sa garde et redoubler de vigilance car un accident est si vite arrivé.

D’autres en revanche ont des méthodes un poil plus radicales qui sont loin de faire l’unanimité.

Il promène ses quintuplés en laisse et provoque un vrai tollé

C’est notamment le cas d’un certain Jordan Driskell, un père de famille de 31 ans qui a provoqué un véritable tollé sur internet en décembre 2021 en postant une vidéo dans laquelle on le voit notamment promener ses quintuplés en… laisse.

Oui, vous avez bien lu et ceci n’est pas une blague !

Comme il fallait s’y attendre, la vidéo, qui a refait surface récemment, n’a pas manqué de faire réagir !

« Ce sont des êtres humains, pas des chiens », lui a ainsi lancé un internaute mécontent.

À l’image de cette remarque, Jordan a dû faire face à une salve de critiques, à tel point que le père de famille a tenu à s’expliquer sur cette méthode, pour le moins discutable.

« Les enfants sont si curieux, ils veulent courir partout et explorer (…) Pour notre tranquillité d’esprit et notre santé mentale, nous utilisons une laisse. Cela nous permet aussi de sortir de chez nous et de faire des trucs sympas en famille sans être stressés », s’est-il ainsi justifié auprès du site Today.com.

Expliquant par ailleurs que lui et sa femme avaient auparavant une poussette de 6 places, Jordan a affirmé que celle-ci était trop volumineuse pour leur déplacement et qu’ils avaient donc opté pour cette laisse.

Chacun se fera son avis.