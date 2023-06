Un trésor de 50 000 euros a été caché en France, découvrez-le en résolvant ces énigmes !

Les Éditions au trésor ont récemment lancé une chasse au trésor grandeur nature. En jeu : un coffre qui renferme un objet d'une valeur de 50 000 euros enterré quelque part en France.



Si vous avez toujours rêvé de participer à une vraie chasse au trésor, cet événement pourrait vous plaire. Les Éditions du trésor ont organisé une chasse au trésor grandeur nature en enterrant un coffre quelque part en France.

Pour le trouver, il vous faudra résoudre sept énigmes du livre “Le trésor de l’île au Crâne”, un ouvrage de 48 pages vendu au prix de 19,90 euros.

Résoudre les énigmes ne sera pas si simple et impliquera de nombreuses heures de jeu. À la clé, un coffre au trésor d’une valeur de 50 000 euros.

“Un crâne de cristal, couronné d’or et de pierres précieuses, a été caché quelque part en France par un mystérieux pirate. Pour le retrouver, il vous faudra décrypter les énigmes contenues dans le livre”, a expliqué la maison d’édition sur son site internet.

Un pactole de 50 000 euros

Si vous réussissez à résoudre l’ensemble des énigmes, vous connaîtrez l’endroit précis où a été caché le trésor. Il ne vous restera plus qu’à le déterrer pour mettre la main sur les 50 000 euros.

“Au cours de leur résolution, vous serez amenés à naviguer d’îles célèbres en terres méconnues, à croiser (virtuellement !) la route de pirates légendaires et à déchiffrer de mystérieux symboles… C’est la promesse de nombreuses heures de jeu et du gain potentiel d’un trésor de pirate ! Alors, prêts à retrouver votre âme d’enfant ?”

La somme de 50 000 euros est bien réelle puisque le contenu du coffre est “une pièce d’orfèvrerie unique d’une valeur de 50 000 euros et inspirée de véritables trésors archéologiques”, selon la maison d’édition. Le coffre contient un crâne de cristal de 11 kilos, aux yeux et à la mâchoire en or ainsi qu’une couronne en or massif sertie d’émeraude. Cette pièce a été réalisée au Pérou, par un joaillier spécialiste des cultures précolombiennes.

Pour le moment, le coffre n’a toujours pas été trouvé alors que plusieurs milliers de personnes se sont lancées dans l’aventure. Une page Facebook a été créée pour suivre la progression des chasseurs de trésor.