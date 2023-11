VIDÉO. Un enfant de 10 ans filme sa mère en train d'accoucher dans sa voiture, la vidéo devient virale

En route pour une visite de contrôle à l’hôpital, une femme enceinte a donné naissance à son bébé dans sa voiture, alors que le véhicule était conduit par son mari avec ses trois enfants à l’arrière.

Les accouchements n’ont pas tous lieu dans le confort d’une chambre d’hôpital. En effet, certaines femmes donnent naissance si rapidement qu’elles n’ont pas le temps de se rendre à la maternité. C’est ce qui est arrivé à Rudy Napier, qui a vécu un accouchement soudain.

Cette femme enceinte était en route pour une visite de contrôle à l’hôpital avec son mari, Mike Anthony Addison, et leurs trois enfants. Mais sur le chemin, Rudy a ressenti de violentes contractions et a rapidement compris que son bébé arrivait. La naissance étant imminente, il était impossible pour elle de retenir le bébé jusqu’à son arrivée à l’hôpital. Ainsi, elle a été contrainte de pousser tandis que son mari conduisait.

Elle accouche dans sa voiture

Cette scène impressionnante a été filmée par Jayden, le petit garçon du couple âgé de 10 ans, qui se trouvait à l’arrière de la voiture. Pendant plusieurs minutes, Jayden a filmé sa maman en train d’accoucher jusqu’à l’arrivée du bébé. Les deux autres enfants, des petites filles, étaient quant à elles en panique et ne comprenaient pas ce qu’il se passait. La vidéo de l’accouchement a été mise en ligne sur les réseaux sociaux et a été visionnée plus de 10 millions de fois.

Après avoir poussé, Rudy a senti la tête de son bébé. Elle l’a alors attrapé et l’a posé sur sa poitrine. Toute la famille a été bouleversée par la naissance fulgurante de cette petite fille baptisée Jollee Lavergne Addison. Dès leur arrivée à l’hôpital, Rudy et son bébé ont été pris en charge. Aujourd’hui, la maman et sa fille sont en bonne santé.