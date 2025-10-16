Son nez a tellement grossi qu'il ne pouvait plus embrasser sa femme ni boire une pinte

En Écosse, l’histoire de Gerard McAliece, révélée par Metro UK, a mis la lumière sur une maladie méconnue impactant fortement l’apparence de son nez. Il avait tellement grossi que le sexagénaire n’osait même plus sortir de chez lui pour ne pas effrayer les enfants ou être moqué par les adolescents.

Les images sont impressionnantes. Pourtant, Gerard McAliece a longtemps attendu avant de remédier à ce mal. Cet habitant de Kilmacolm (Écosse), retraité âgé de 68 ans, vient de partager son expérience auprès du média britannique Metro UK.

Il a notamment révélé avoir été atteint d’un rhinophyma, une maladie provoquant un grossissement extrême du nez. Elle touche principalement les hommes blancs âgés et est causée par la prolifération des glandes sébacées dans le nez et les tissus conjonctifs sous-jacents.

Crédit photo : Ever Clinic / SWNS

Indolore, son nez grossissait donc à… vue de nez, mais il s'en accommodait, pensant que ça serait temporaire. Dans la rue, il ne passe pas inaperçu et se trouve même moqué par des jeunes. Ces railleries ont poussé Gérard à se réfugier chez lui à temps plein, pour éviter les regards et les jugements. Il voulait également ne pas embarrasser ses petits-enfants par rapport aux enfants de leur âge.

"Il n’arrêtait pas de grossir et j’essayais autant que possible de l’ignorer. Les gens commençaient à me dévisager et certains détournaient le regard. Avec le recul, les plus jeunes étaient les pires. Je ne leur veux aucun mal, mais à cet âge, ils sont naïfs et n’ont aucun filtre"

Son nez couvrait une partie du visage

Les tissus du nez du sexagénaire s’étaient tellement développés qu’ils pendaient au-dessus de sa bouche et couvraient une grande partie de son visage. Des enfants lui demandaient même s’il pouvait respirer. Finalement, son nez est devenu tellement gros qu’il ne pouvait plus embrasser sa femme Carol, ni boire une pinte. Et ce fut le déclic pour Gerard McAliece, qui a décidé de consulter un médecin.

Crédit photo : Ever Clinic / SWNS

C’est ainsi qu’il apprend sa maladie et qu’une opération est possible pour retrouver son nez d’antan.

"Ils m’ont dit que c’était la plus grosse intervention qu’ils aient jamais réalisée et que cela allait être un véritable défi"

Les chirurgiens sont parvenus à redonner à son nez une taille normale et Gerard est aux anges :

"Le résultat est fantastique. Cela a complètement changé ma vie. Carol dit que je suis redevenu l’homme que j’étais avant".

Avec le retour d’un nez normal, Gerard a retrouvé sa vie d’avant. Il peut de nouveau sortir et s’adresser aux gens, boire des pintes et manger au restaurant, ce qu’il ne faisait plus depuis des années.