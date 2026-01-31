Toyota sort un objet efficace et pas cher pour empêcher votre voiture d'être volée

Pour lutter contre les vols de voitures, le constructeur automobile Toyota commercialise un objet redoutable.

Trop c’est trop !

En France, une voiture est volée toutes les quatre minutes, selon l’Observatoire Coyote. Ce fléau touche les pays du monde entier, notamment l’Australie qui a décidé d’agir contre les voleurs.

Crédit Photo : iStock

Toyota contre-attaque

Comme le précise le site spécialisé Road & Track, ce phénomène est en hausse au pays des kangourous. Un modèle en particulier est ciblé par les malfrats : la Toyota Land Cruiser.

Selon les informations rapportées par nos confrères, un réseau de voleurs a récemment été démantelé pour avoir prétendument dérobé soixante véhicules en seulement six semaines.

Face à cette situation, la filiale australienne de Toyota a mis au point un nouveau dispositif de sécurité pour dissuader les malfaiteurs.

Crédit Photo : Toyota

Ce système existe en réalité depuis quarante ans. Il a été conçu par l’entrepreneur James Earl Winner, Jr. Baptisé « The Club », ce mécanisme antivol prend la forme d’une barre métallique qui s’attache au volant puis se verrouille, bloquant ainsi physiquement l’accès aux commandes.

Cet objet a connu un grand succès dans les années 1990. Mais l’essor du système d’immobilisation électronique l’a rendu obsolète.

Le constructeur automobile Toyota propose désormais sa propre version, et celle-ci s’annonce comme étant plus efficace que le modèle d’origine.

Un antivol efficace contre les vols de voitures

L’entreprise assure que sa barre antivol est fabriquée en acier de qualité automobile pour plus de robustesse et de durabilité.

« Un système de ressort interne assure un déploiement fluide du bras avec un minimum d'effort, tandis que la technologie à quatre points de contact garantit une prise en main sûre et constante du volant », détaille la société sur son site web.

Crédit Photo : Toyota

Toyota ajoute :

« Le système de verrouillage est doté de dispositifs anti-effraction pour une sécurité et une fiabilité accrues. Sa surface est recouverte d'une résine souple qui la protège des rayures et des dommages lors de l’utilisation ».

Autre détail : la couleur rouge vif améliore la visibilité et constitue un moyen de dissuasion efficace. Sur le papier, «The Tube» made by Toyota semble être la solution idéale pour éviter de se faire voler sa voiture. Néanmoins, les voleurs professionnels pourraient utiliser des outils pour découper la barre.

À noter que cet antivol est disponible au prix de 200 dollars australiens (environ 117 euros) sur le site.