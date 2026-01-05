Cette célèbre marque a trouvé la solution parfaite pour mettre fin aux vols de vélos électriques

Un vélo électrique dans une ville

Vous avez peur de vous faire voler votre vélo électrique ? Pour rassurer les cyclistes, la marque Bosch a présenté un nouveau système qui va mettre fin aux vols de vélos.

Se déplacer en vélo a plusieurs avantages. Cela permet d’éviter les embouteillages en ville, de ne pas polluer et de faire de l’activité physique. Cependant, les vols de vélos sont nombreux et il n’est pas rare de se faire voler son moyen de transport, même avec un anti-vol.

Un homme sur un vélo électriqueCrédit photo : iStock

Pour cette raison, l’entreprise Bosch a présenté une toute nouvelle fonctionnalité qui devrait nous aider à en finir avec les vols de vélos. Elle est similaire à ce dispositif révolutionnaire qui va changer la vie des automobilistes en cas de vol de voiture.

Bloquer le vélo volé

Cette nouveauté concerne les vélos électriques de la marque Bosch. Ces vélos fonctionnent en lien avec un système intelligent, le Bosch Smart System, une plateforme électronique qui permet de contrôler l’assistance électrique, la personnalisation des modes d’assistance, les fonctions de sécurité et d’antivol.

Un vélo électrique BoschCrédit photo : iStock

Désormais, les vélos équipés de ce système seront très difficiles à voler puisque Bosch va mettre en place le “Smart System”. Selon Numerama, cela va permettre aux personnes qui se font voler leur vélo ou leur batterie de déclarer le vol sur l’application eBike Flow. En un clic, le vélo est considéré comme volé et si le voleur tente de connecter le vélo pour le paramétrer, l’accès sera bloqué.

Une revente difficile

En plus de cela, cette nouveauté va empêcher le voleur de revendre le vélo et donner plus de chances à son propriétaire de le retrouver.

“Cela rend la revente beaucoup plus difficile et augmente les chances de récupérer le VAE : les acheteurs d’occasion, les revendeurs spécialisés et les autorités reçoivent un avertissement lorsqu’ils tentent de se connecter au VAE via l’application eBike Flow - y compris pour les numéros de série des composants marqués comme volés”, indique Bosch dans un communiqué rapporté par Frandroid.

Cette fonctionnalité sera proposée gratuitement sur les vélos électriques Bosch dès la fin du mois de janvier.

Source : Numerama
Vélo

