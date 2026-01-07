Trop ivre pour conduire, il confie le volant à son fils de... 12 ans

Direction la Belgique, où un contrôle routier a pris une tournure lunaire lorsque le conducteur s’est révélé être… un enfant de douze ans, qui transportait ses parents.

Boire ou conduire, il faut choisir !



Une route belge a été le théâtre d’une scène surréaliste à Duffel, dans la province d’Anvers.

Alors que des policiers réalisaient des contrôles d’alcoolémie, ces derniers sont tombés des nues en interpellant une voiture, conduite par un pilote pour le moins inhabituel.

La police arrête un conducteur pas comme les autres

Les faits se sont produits dans la soirée du vendredi 2 janvier 2026, rapporte le média belge 7sur7.

L’opération battait son plein lorsque des agents de police Bodukap ont remarqué une auto avec un comportement étrange.

D’après les forces de l’ordre, le véhicule s’est approché très lentement du poste de contrôle, avant de s’arrêter à une dizaine de mètres.

Face à cette situation, les autorités ont procédé au contrôle de l'automobile. L’identité du chauffeur les a laissées bouche bée. La personne au volant était un enfant de… douze ans !

« J’avais trop bu »

Aussi fou que cela puisse paraître, son père était installé sur le siège passager car trop alcoolisé pour conduire. Il a alors demandé à son fils de prendre les commandes.

« J’avais trop bu et j’ai donc confié la voiture à mon fils pour rentrer à la maison », a-t-il expliqué aux autorités.

Une tournure des événements d’autant plus stupéfiante qu’à l’arrière de la voiture se trouvaient, en plus de ses deux autres enfants, son épouse, elle-même titulaire du permis de conduire.

Le pré-adolescent a reçu un procès-verbal pour conduite sans permis, tandis que son paternel a été verbalisé pour avoir confié un véhicule à une personne dépourvue de permis.

Ce n’est pas tout. « Un procès-verbal a également été établi pour une situation éducative préoccupante ». Résultat : père et fils seront prochainement convoqués devant le tribunal de police de Malines, soulignent nos confrères.

De son côté, la femme a obtenu le feu vert des policiers pour ramener tous les occupants de la voiture au domicile familial.