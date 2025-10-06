Un cycliste fou repéré sur l'autoroute... à près de 100 km/h

Compteur d'un vélo électrique roulant à près de 95 km/h sur une autoroute

La vidéo d'un cycliste circulant sur une... autoroute à vive allure suscite la polémique outre-Rhin.

Les automobilistes qui l'ont croisé n'ont pas dû en croire leurs yeux.

Un cycliste, au guidon d'un vélo électrique débridé, s'est engagé sur une autoroute à une vitesse vertigineuse, en Allemagne. Ce jeune homme, qui a filmé sa prouesse aussi incroyable qu'inconsciente, a ensuite diffusé la vidéo, suscitant la colère et l'indignation chez nos voisins germaniques.

L'individu est actuellement recherché par la police.

Il s’engage sur l’autoroute à 94 km/h au guidon d'un vélo électrique débridé

Cette scène surréaliste a eu lieu récemment sur une portion de l’autoroute A565, située à proximité de la ville de Bonn, à l'ouest de l'Allemagne. Sur les images de la vidéo, filmée par le cycliste, on peut ainsi voir ce dernier s'engager sur l'axe de communication au guidon de son engin, manifestement trafiqué. Sans le moindre équipement de protection et vêtu d'un simple short, ce jeune homme slalome dangereusement au milieu des voitures.

Il se permet même d'effectuer des roues arrière au mépris de sa propre sécurité et son compteur finit par atteindre les... 94 km/h, sur une route limitée à 80 km/h. Pour rappel, la vitesse de ce type de vélo électrique ne peut, en théorie, excéder les 45 km/h.

Au volant de sa Golf, un automobiliste, stupéfait de croiser cet usager, finit par venir à sa hauteur à une intersection et l'interpelle en essayant de lui faire entendre raison. En vain, le cycliste se moque de ses remontrances et lui répond un laconique : « Je m’en fiche ».

Après sa diffusion sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale et a choqué bon nombre d'Allemands. Consternée, la police de Bonn recherche activement cet individu qui risque gros.

Il encourt en effet une série de plusieurs amendes, mais aussi la confiscation de son vélo, ainsi que des poursuites judiciaires pour mise en danger de la vie d’autrui.

Les investigations menées pour retrouver ce cycliste pourraient d'ailleurs rapidement mener à son arrestation, car celui-ci a eu la bonne idée de se filmer à visage découvert sur d'autres vidéos.

Vélo
